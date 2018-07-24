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Самые необычные памятники столицы
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Самые необычные памятники столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Некоторые из монументов пытались украсть, но они снова и снова возвращались на прежнее место.
В воскресенье, 22 июля, в Алтайском крае появился необычный памятник. Он посвящен… варенику. Его открыли в рамках фестиваля вареника «Всэ будэ смачно!» в селе Романово. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых необычных памятниках Москвы.
«Ворона и лисица», Москва, ул. Руставели, дом № 14, строение 11  Хоть памятник и носит название знаменитой басни Крылова, горожане в шутку называют его памятником плавленому сырку. Лиса и ворона дружески обнимаются, держа в руках двухсоткилограммовый бронзовый сырок «Дружба». Можно сказать, что постамент изображает примирение и дружбу.
Только вот пару лет назад сыр у героев басни украли, но найти его труда не составило — похитители оставили его неподалеку, видимо, не сумев унести с собой 200 килограммов сыра. Он, кстати, очень похож на настоящий — в цветной упаковке с выбитым штрихкодом.
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