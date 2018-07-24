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Муж порноактрисы Сторми Дэниелс подал на развод
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Муж порноактрисы Сторми Дэниелс подал на развод 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Супруг американской порноактрисы Стефани Клиффорд, более известной как Сторми Дэниелс, подал документы на развод. Глендон Крэйн обвинил жену в измене.
Суд также запретил Дэниелс взять их общую с Крэйном семилетнюю дочь с собой в турне. Сейчас актриса фильмов для взрослых активно гастролирует с танцевальной программой по ночным клубам США, сообщает телеканал KHOU11. Обманутый супруг рассчитывает получить полную опеку над ребёнком и долю совместно нажитого имущества. Информацию о предстоящем разводе подтвердил в своём Twitter адвокат актрисы Майкл Авенатти.
Крэйн и Дэниелс поженились в 2015 году в городе Форни, штат Техас. Карьеру в порнобизнесе актриса начала в 2002 году и 12 лет спустя вошла в Зал славы журнала Adult Video News. Вторая волна популярности обрушилась на Дэниелс после того, как она сообщила, что в 2006 году вступила в интимную связь с Дональдом Трампом, через год после его женитьбы на Меланье. Вскоре после этого заявления порноактрису арестовали.
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