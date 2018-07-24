Принц и нищий: фотограф снял бездомных в образе их мечты

О многом ли грезит человек, оставшийся без дома? Что ему нужно для счастья? Фотограф из Сан-Франциско Хорья Мэнолэйч решил помочь бездомным ощутить, что их мечты осуществились. Он одевал их в наряды, которые соответствовали их представлениям об образе мечты.

Источник: boredpanda.com «Цель моего проекта в том, чтобы показать бездомных с необычного ракурса и дать их историям быть услышанными. Для проекта я снимал людей в гаражах, отелях, недостроенных зданиях и на улице. Я встречал людей с оружием и людей с золотым сердцем. Жена очень помогла мне: она причесывала моих героев, делала макияж девушкам. Я только фотографировал и находил нужные костюмы», — рассказал Хорья.

Хорья собирает деньги на издание книги со своими снимками на краудфандинговой платформе Indiegogo. Его страница доступна по ссылке.

«Фрэнк из Сан-Франциско. Он живет в самодельном трейлере с женой и собакой. Он очень переживал, что однажды полиция отнимет у него дом. Рассказал, что был дворецким, но увлечение наркотиками сгубило его жизнь. Когда я встретил его, он работал строителем. Фрэнк очень добрый человек», — говорит Хорья.

«Макс — ветеран Вьетнамской войны и войны в Персидском заливе. Он служил в армии 43 года. После возвращения домой он послал все к черту и отправился жить на улицу. Сейчас он много пьет и из-за проблем со здоровьем еле ходит».

«Хани сбежала из дома от жестокого и грубого мужа. Раньше у нее была машина, где она спала, но потом полицейские отобрали автомобиль, и Хани пришлось спать в парке. Она научилась играть на укулеле, а свое прозвище получила за очень красивый голос (Honey в переводе с английского — «мед»).

«Биллу пришлось сбежать из штата, где он жил раньше. Его серьезно подставили, и, если бы он остался, ему грозила бы тюрьма. Он попросил, чтобы мы отправили эти фото его матери».

«Генри — бывший наркоман и алкоголик. Сейчас он работает на организацию, помогающую бездомным, продавая газеты. Он из Миссисипи».

«Майк — первый, кого я снял для своего проекта. Он из штата Огайо, но ему пришлось бежать от полиции, поскольку он был арестован за хранение марихуаны. Сейчас он заново строит свою жизнь. Ему есть где остановиться, а благодаря организации содействия бездомным он даже получил работу».

«Попс тоже ветеран Вьетнамской войны. Раньше он был инженером, но потом начал принимать наркотики и потерял работу. 12 лет он не мог излечиться от зависимости, успев побывать в реабилитационной клинике. К сожалению, теперь он алкоголик».

«Хэттер очень помог мне с проектом. Раньше у него была компания, занимающаяся организацией мероприятий, но однажды его оштрафовали на 100 тысяч долларов, и после этого все пошло насмарку».

«Дженнифер из Ирландии . Они переехали в США с мужем, но вскоре развелись. Она очень скромная, когда трезвая».

«Раньше у Дэна была довольно насыщенная жизнь, но не так давно он попал на улицу. Он писатель, и было неожиданно узнать, что у нас с ним есть несколько общих друзей. Дэн попросил разрешения использовать это фото для своей следующей книги».

«Я встречал Майкла дважды. В первый раз мы не смогли устроить съемки, и он был очень зол. Спустя 7 месяцев мы повстречались еще раз, и он выглядел человеком, находящимся в мире с самим собой. У него есть тату с именем сына, по которому Майкл очень скучает. Он потерял свою мать, работу и дом в течение двух дней».

«Это фото кажется мне очень символичным: сначала кто-то украл у Шеда документы, потом девушка украла его кошелек, потом его кредитный рейтинг упал до минимума, и вот — человек оказался на улице. Шед сказал, что обстоятельства, в которые он попал, были настолько непреодолимыми и подавляющими, что у него даже не было подходящего момента остановиться и подумать о своих мечтах».