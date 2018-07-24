Без аудиозаписи суд не проведут

С 1 сентября 2019 года аудиозапись в судебных заседаниях может стать обязательной. Ещё одним новшеством станет расширение полномочий судейских помощников, а формирование состава суда будет происходить автоматически.

Соответствующие законы, которые ранее были внесены на рассмотрение Госдумы Президентом РФ, 24 июля планирует рассмотреть на пленарном заседании Совет Федерации

В инициативах, например, сказано, что при формировании состава суда для рассмотрения гражданских, арбитражных, административных и уголовных дел будет использоваться автоматическая система. Это должно исключить влияние заинтересованных лиц в том или ином исходе дела.

Что касается обязательной аудиозаписи заседаний по гражданским и уголовным делам в первой и апелляционных инстанциях, то это даст возможность сторонам фиксировать всё происходящее в зале суда и, если понадобится, подать замечания по поводу неточности и неполноты записи.

Статус помощников судей тоже может претерпеть изменения — добавится больше полномочий по оказанию помощи судье в подготовке и организации судебного заседания, в подготовке проектов решений, а также по проверке явки в суд участников заседания.