Ещё
Законодатели США решили продлить запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Законодатели США решили продлить запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Американские законодатели решил продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны РФ, который действует вот уже несколько лет. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник комитетом по делам ВС Палаты представителей Конгресса США. Отчет посвящен проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября), который согласовали обе палаты законодательного органа.
" [Проект бюджета] запрещает военное сотрудничество с Россией", — говорится в документе.
Ранее Сенат и Палата представителей проголосовали за проекты оборонного бюджета на 2019 год, в текстах которых имелись существенные отличия. Сейчас обе палаты закончили процесс сведения обеих версий в одну после соответствующих консультаций. Теперь законодатели обеих палат должны утвердить уже согласованный текст проекта, после чего он будет отправлен на подпись президенту страны.
ТАСС: последние новости
Дело о госизмене и обыски в ЦНИИмаш и Роскосмосе касаются событий 2013 года СМИ: мужчина с ножом пытался напасть на солдата почетного караула у парламента Канады Власти Саранска предложили раздать флаги ЧМ-2018, украшавшие город, всем желающим
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну486
Названа «единственная» договоренность США и РФ
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»9
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»17
Дело о госизмене начинает разрастаться138
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение