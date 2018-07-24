Законодатели США решили продлить запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере 

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Американские законодатели решил продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны РФ, который действует вот уже несколько лет. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник комитетом по делам ВС Палаты представителей Конгресса США. Отчет посвящен проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября), который согласовали обе палаты законодательного органа.
" [Проект бюджета] запрещает военное сотрудничество с Россией", — говорится в документе.
Ранее Сенат и Палата представителей проголосовали за проекты оборонного бюджета на 2019 год, в текстах которых имелись существенные отличия. Сейчас обе палаты закончили процесс сведения обеих версий в одну после соответствующих консультаций. Теперь законодатели обеих палат должны утвердить уже согласованный текст проекта, после чего он будет отправлен на подпись президенту страны.