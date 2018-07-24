Процедуру регистрации пользователей для голосования за ремонт дорог на 2019 г. упростили на «Доброделе»

На портале «Добродел» упростили процедуру регистрации пользователей для участия в голосовании за ремонт и благоустройство дорог на 2019 г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На портале «Добродел» упростили процедуру сбора предложений за ремонт и благоустройство дорог на 2019 г. Чтобы оставить свое предложение необходимо всего лишь авторизоваться через имеющуюся учетную запись на платформах «Яндекс» Mail.ru или Google , а также через социальные сети «ВКонтакте», Twitter или «Одноклассники», — говорится в сообщении.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков пояснил, что жители обращались в ведомство по поводу упрощения процедуры сбора предложений по ремонту дорог на 2019 г. на портале «Добродел».

«Раньше для входа на портал было необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Сегодня мы упростили процедуру регистрации — теперь необходимо авторизоваться любым удобным для жителя способом: через социальные сети или профиль на «Яндекс», Mail.ru или Google. Таким образом, оставить свои предложения за ремонт и благоустройство дорог на 2019 г. стало проще, мы надеемся, это даст возможность высказать свое мнение всем жителям без исключения», — отметил он.

В пресс-службе напомнили, что сбор предложений за ремонт и благоустройство дорог на 2019 г. проходит на портале «Добродел» до 31 июля. Предложения, набравшие максимальную поддержку жителей, будут выставлены на последующее голосование.

«Присылать предложения и оставлять комментарии можно по следующим мероприятиям: ремонту (замене асфальтобетонного покрытия на асфальтированной дороге) региональных и муниципальных дорог, переводу дороги из грунтовой/щебеночной в асфальтобетонную, ликвидации пробок, строительству тротуаров, установке освещения, обустройству пешеходных переходов, организации парковки, аварийно-опасным участкам дорог, установке автобусных павильонов, ремонту железнодорожных переездов», — пояснили в сообщении.

«В этом году объем ремонта по голосованию на «Доброделе» увеличился в 2,7 раз. Если в 2017 г. по итогам народного голосования была отремонтирована 91 дорога протяженностью около 400 км, то в 2018 г. жители выбрали ремонт 639 дорог общей протяженностью 861 км», — заключили в пресс-службе.