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В России ограничат рост налога на имущество физлиц
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В России ограничат рост налога на имущество физлиц 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В России ограничат ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
С законодательной инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
Документом вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы платежей по налогу на имущество не более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Такой коэффициент будет применён в тех регионах, где исчисление суммы платежа осуществляется с коэффициентом 0,6%.
Глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя новеллу, отметил, что также предоставляется возможность пропорционального определения фискальной базы по налогу на имущество организаций и на имущество физлиц в случае изменения характеристик недвижимых объектов в течение налогового периода.
Авторы подчёркивают, что в соответствии с действующим законодательством, сумма платежа, рассчитанного по кадастровой стоимости, ежегодно увеличивается на 20% в течение пяти лет применения кадастровой стоимости с 0,2 до 1. «Всё это, несомненно, увеличивает налоговую нагрузку на наших сограждан», — отметил Макаров.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля 2018 года внести поправки в законодательство, которые предусматривают изменения порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
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