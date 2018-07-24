ВКС получат первый российский ударный беспилотник

России завершаются испытания модернизированного БПЛА «Форпост-М».

На вооружение Воздушно-космических сил России вскоре поступит воздушный робот-разведчик «Форпост-М», который станет первым ударным беспилотником отечественной разработки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Модернизированная машина станет полностью автономной боевой единицей. На ней разместят современный радар, оптические системы и высокоточные управляемые бомбы. Благодаря новому оборудованию «Форпост-М» сможет самостоятельно находить, идентифицировать и уничтожать наземные цели даже в темное время суток и при любых погодных условиях.

«Форпост-М» может действовать в радиусе до 250 км от расположения оператора, развивать скорость более 200 км/ч и находиться в воздухе до 17 часов.