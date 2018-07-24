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НЛО в Бурятии. Эксперты подвердили подлиность видео
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НЛО в Бурятии. Эксперты подвердили подлиность видео 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Видеозапись с камеры наблюдения, сделанная в апреле 2018 года в Улан-Удэ. Последнее время появляется всё больше различных видео, на которым главными героями выступают неопознанные летающий объекты. По всей видимости, инопланетные гости стали гораздо активнее, либо появилось много талантливых людей, которые подделывают записи. Эксперты постоянно изучают подобные видео и пытаются разобраться в их подлинности или мистификации и подделке. Данное видео не вызвало сомнений и они заявили, что запись настоящая. Скорость, на которой пролетел НЛО просто огромна и по мнению специалистов составляла более 225 километров в час. Сторонники мистики считают, что НЛО прилетел на Землю в целях изучения, а не захвата и не стоит опасаться подобного.
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