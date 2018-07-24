Мистика, неизвестная сила повалила деревья в Сызране 

Учёные скрывают истинную причину и винят во всём наклон Земли, а уфологи склонны верить в то, что виновниками стали инопланетные гости. На нашей планете то и дело происходят различные аномалии и учёные пытаясь их объяснить, дают какие-то невнятные ответы, больше похожие на отговорки. Некоторые аномалии настолько странные, что просто не укладываются в голове у простых людей и они склонны верить в то, что без мистики в таких ситуациях не обошлось. фото из открытых источников Таинственную зону аномалии снял один из жителей города Сызрань, который находится в Самарской области и решил поделить фотографиями в интернете, чтобы узнать о возможной причини странного явления. Как отметил автор фотографий, поваленных деревьев насчитывается более сотни и некоторые из стволов переломаны. Но кроме этого, уфологи смогли снять аномалию сверху и из поваленных сосен получается круг, что озадачивает ещё больше. Что за неведанная сила могла сотворить такое с деревьями? Сторонники теории заговора уверены в том, что власти давно знают о высадке в этих местах инопланетных жителей, но не хотят пугать людей и рассказывать им правду. Именно по этой причине, они придумывают различные варианты произошедшего, которые являются довольно странными. Это является довольно странным, ведь аномалия случилось всего лишь за несколько дней и автор фотографий часто гуляет по этой местности. Что от нас скрывают?