Ещё
Пенс: Трамп не планирует упразднять Иммиграционно-таможенную службу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенс: Трамп не планирует упразднять Иммиграционно-таможенную службу 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Администрация США не намерена упразднять Иммиграционно-таможенную службу, несмотря на критику в адрес этого ведомства со стороны оппозиционной Демократической партии. Об этом заявил в понедельник в Филадельфии на встрече с группой активистов Республиканской партии вице-президент США Майкл Пенс. Текст его выступления распространила пресс-служба Белого дома.
"Могу обещать, что до тех пор, пока президент Трамп находится в Белом доме, а республиканцы имеют большинство в обеих палатах Конгресса, мы никогда не упраздним Иммиграционно-таможенную службу США", — подчеркнул он, назвав призывы демократов закрыть это ведомство «безответственной либеральной риторикой».
"Мы окажем всю необходимую поддержку сотрудникам этого ведомства, — подчеркнул вице-президент. — Только в прошлом году они задержали более 127 тыс. нелегальных иммигрантов, замешанных в преступлениях, и ведут борьбу с преступными группировками, подобными жестокой группировке MS-13 (банда, являющаяся одной из наиболее опасных в США — прим. ТАСС)". Сотрудники этого ведомства, по словам Пенса, спасли около тысячи детей иммигрантов из рук тех, кто эксплуатировал детский труд и занимался подпольной переправкой людей через границы.
Вице-президент США затронул вопрос об Иммиграционно-таможенной службе не случайно: в последние месяцы некоторые либеральные деятели в США выступили с жесткой критикой этого ведомства в связи с объявленной в апреле минюстом США политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.
26 июня суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей.
ТАСС: последние новости
Дело о госизмене и обыски в ЦНИИмаш и Роскосмосе касаются событий 2013 года СМИ: мужчина с ножом пытался напасть на солдата почетного караула у парламента Канады Законодатели США решили продлить запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну489
Названа «единственная» договоренность США и РФ
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»9
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»20
Дело о госизмене начинает разрастаться139
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение