Пенс: Трамп не планирует упразднять Иммиграционно-таможенную службу

"Могу обещать, что до тех пор, пока президент Трамп находится в Белом доме, а республиканцы имеют большинство в обеих палатах Конгресса, мы никогда не упраздним Иммиграционно-таможенную службу США", — подчеркнул он, назвав призывы демократов закрыть это ведомство «безответственной либеральной риторикой».

"Мы окажем всю необходимую поддержку сотрудникам этого ведомства, — подчеркнул вице-президент. — Только в прошлом году они задержали более 127 тыс. нелегальных иммигрантов, замешанных в преступлениях, и ведут борьбу с преступными группировками, подобными жестокой группировке MS-13 (банда, являющаяся одной из наиболее опасных в США — прим. ТАСС)". Сотрудники этого ведомства, по словам Пенса, спасли около тысячи детей иммигрантов из рук тех, кто эксплуатировал детский труд и занимался подпольной переправкой людей через границы.

Вице-президент США затронул вопрос об Иммиграционно-таможенной службе не случайно: в последние месяцы некоторые либеральные деятели в США выступили с жесткой критикой этого ведомства в связи с объявленной в апреле минюстом США политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.

26 июня суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей.