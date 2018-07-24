Ещё
В Уфе работодатель задолжал трем рабочим 400 тысяч рублей зарплаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе работодатель задолжал трем рабочим 400 тысяч рублей зарплаты 

ufa1.ru 18 минут назад
Фото: ufa1.ru
Руководитель одной из уфимских компаний может отправиться под суд за невыплату заработной платы работникам.
Следователи разбираются во всех тонкостях совершенного преступления
По версии следствия, с августа прошлого года по июнь нынешнего три работника не получили свою оплату за труд. Долг компании перед трудягами составил 400 тысяч рублей. При этом известно, что руководство организации не приняло мер к погашению долга, хотя предприятие имело в наличии деньги для полного погашения задолженности по заработной плате.
— Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица из числа руководства предприятия, причастные к его совершению, — рассказали в следкоме Башкирии.
Обращаем внимание работодателей, что следственное управление принципиально относится ко всем нарушениям трудового законодательства в вопросах невыплаты заработной платы и будет принимать самые действенные меры в отношении должников, невзирая на организационно-правовую форму юридического лица, размер задолженности и финансовое состояние предприятия.
ufa1.ru: последние новости
120 миллионов за усладу для глаз: почему в Уфе не реконструируют фонтан у ДК Химик? В Башкирии автомобили будут эвакуировать за долги от трех тысяч рублей В Уфе историческое здание Третьей Соборной мечети перейдет третьим лицам?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну439
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы17
Дело о госизмене начинает разрастаться135
Названа «единственная» договоренность США и РФ
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль161
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение