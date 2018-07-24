В Уфе работодатель задолжал трем рабочим 400 тысяч рублей зарплаты

Руководитель одной из уфимских компаний может отправиться под суд за невыплату заработной платы работникам.

Следователи разбираются во всех тонкостях совершенного преступления

По версии следствия, с августа прошлого года по июнь нынешнего три работника не получили свою оплату за труд. Долг компании перед трудягами составил 400 тысяч рублей. При этом известно, что руководство организации не приняло мер к погашению долга, хотя предприятие имело в наличии деньги для полного погашения задолженности по заработной плате.

— Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица из числа руководства предприятия, причастные к его совершению, — рассказали в следкоме Башкирии

Обращаем внимание работодателей, что следственное управление принципиально относится ко всем нарушениям трудового законодательства в вопросах невыплаты заработной платы и будет принимать самые действенные меры в отношении должников, невзирая на организационно-правовую форму юридического лица, размер задолженности и финансовое состояние предприятия.