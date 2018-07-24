Шествие с факелами в белых остроконечных колпаках через Кордобу

Да колпаки, да остроконечные, да балахоны, да белые, но это католическая Пасха!

Казалось бы что может пойти не так со сдачей прокатного авто? Вбиваем в навигатор адрес местного представительства «Hertz», далее следуем по указателям на улице, поднимаемся на последний этаж крытого паркинга и видим будку с заветной надписью.

Только вот в ней нет сотрудников, отсутствуют стекла, открыта дверь и кое-где свисает с потолка проводка, типичное клише средней паршивости фильма про постапокалипсис.

Вокруг естественно никого, поддержка по телефону морозится и не может вкурить как это я приехал, а офиса нет. Хорошо был пятый этаж и я увидел около здания вокзала огроменную надпись Enterprise.

Где-то в голове щелкнул тумблер, я вспомнил, что это подразделение Hertz и конечно же сдача обнаружилась именно там.

— Ребята, а давайте перевезем офис, никому об этом не скажем и не оставим по старому адресу ни одного намека куда мы делись? Народ будет тупить и мы сможем с них снять штраф за опоздание при сдаче авто. — Премию этому господину!

С машиной кое-как разобрались, перейдем к новому опыту. В этой поездке мы решили потерять европейско-железнодорожную девственность. А то четвертый десяток идет, а мы еще ни разу. Самое время исправить.

Собственно нафига поезда, если есть авто? Разумно, но часть путешествующий жаждала Каталонию и окрестности, остальная юга.

Всё бы ничего, но между ключевыми точками больше тысячи км, а гнать туда-обратно на машине, то еще удовольствие. Так что была предложена идея с поездами.

Сайт местного РЖД слегка античеловечный, потому как даже переключатель языка на английский вам никак не гарантирует отображение информации на нужном языке. Немного страдания и унижения за месяц до путешествия и у нас на руках четыре билета на местный поезд. Цена вопроса 200 евро за всех.

Поезд летит под 300 км/ч, так что расстояние в тысячу км по плану должны были преодолеть примерно за четыре часа со всеми остановками. Мы благоразумно забронировали себе места в блоке на четверых, потому ехали суперкозырно — центральный столик на всех, индивидуальные розетки, удобные широкие кресла. Поезда — огонь, надо будет на будущее взять на заметку этот способ передвижения по Европе, всем люто советую.

Через час обнаружился мой провал как организатора, как оказалось поезд ехал с остановкой в Сарагоcе — город, в который мы специально за несколько дней до этого тащились почти 600 км в обе стороны. Знал бы маршрут движения заранее, то мы бы как цари сдали авто в Барселоне, на поезде бы домчали до Сарагосы и оттуда уже двинули в пункт нашего назначения — Кордобу.

Грусть, печаль, облом, минус звездочка с генеральского погна организатора путешествий.

Кордорбу некоторые называют этот город жемчужиной Андалузии и спорить с этим я не собираюсь. Масса исторических развалин разной степени красоты, как внутри города как и снаружи. Но смотреть их мы отправимся чуть попозже, после поезда и заселения в отель организм требовал два килограмма мужской еды.

Время два часа, мы уже минут пятнадцать ходим по центральным улицам и с ужасом понимаем, что несмотря на наличие каждые два метра кафешки, сесть негде. Город гудит как рой крайне гневных пчел, все горизонтальные поверхности заняты местными, которые трындят, машут руками, пьют вино и жрут, жрут, жрут. В воздухе висит вопрос «А кто работает то?». Небеса сжаливаются над нами, отвоевываем стол в тапас — баре. Минутка познавательной странички.

Я был убежден, что тапасы это хлеб с наполнителем сверху, во всяком случае именно так нам подавали до этого. Исторически так и было, закуской закрывали стакан или кувшин вина, банально защищая его от мух.

Но позже местный король принял указ, чтобы в любом трактире его воинам подавали не только бесплатно вино, но и закуску, дабы не захмелели. Владельцы трактиров вздохнули, почесали макушку и стали выдавать максимально маленькие порции, так и повелось.

В современных реалиях посещение тапас-бара это выглядит следующим образом — каждые 5 минут появляется официант с огромным подносом всякой снеди — салаты, мелкие сэндвичи, бутерброды, хамон с доп. ингридиентами, еды там со столовую ложку, цена вопроса один евро.

И вроде не хочется, но когда перед носом туда-сюда носят всю эту красоту и соседи её активно расхватывают аппетит разгорается на ура. Пять-семь евро хватило, чтобы наесться на убой. Сидящая по соседствую компашка молодых парней удивила своей прожорливость, ладно они по 5-е тапасов в лицо уговорили, так еще шлифаннули это все сосиской в тесте и ведром картошки фри. Монстры!

Не весь день жрать же, отправимся в Старый город.

Визитная карточка города — горшки с цветами. Могу ошибаться, но я так понял, в Кордобе масса узких улочек, потому идея сажать деревья не прижилась. Совсем без растительности печально, так что местные выкрутились тем, что начали украшать дома горшками. Причем настолько увлеклись, что каждый год в городе проходит конкунс за почетное звание дома высокой культуры быта.

Та самая знаменитая улица Цветов (Calleja de las Flores). Где-то неподалеку спряталась улица носового платка (Calleja del Panuelo), шириной всего в 50 см, почему она так названа думаю в уже догадались, только вот мы её не нашли. Что собственно из-за таких размеров и неудивительно.

И куда без чудо-лейки, иначе цветы на такой высоте не полить. Памятник трижды герою поливательнического труда Консуэлле Родригосовне Фернандесовой.

А вообще город очень и очень няшный. Все белое, вокруг цветы, чистота и ну улице стоят ишкарные погоды. Сплошное мимими, шататься бесцельно по городу одно удовольствие.

Ну никак не мог пройти мимо этого китайского модника. На улице +35 С, чувак в уггах. Моё почтение!

Долго побыть беспечными туристами нам не дали, в дело включилось туристическое агенство «Юлька тревел». Легким движением руки представитель компании выудила из небольшой сумки путеводитель и листок с заметками, изучив который заявила:

Все за мной, нам предстоит обойти всего-то 22 достопримечательности.

Музеями, виллами и ботаническими садами мучить вас не буду, но их было много. Настолько, что все слилось в одно сплошное зеленое пятно. В Коордобе определенно знают толк в садоводстве.

С архитектурой дела обстоят в разы веселее. Знаменитая на весь город Мескита (Mezquita), основана в 8 веке, площадь почти 25 тысяч квадратных километров. Первым делом я конечно же попытался взять штурмом башню, дабы снять все это дело с высоты.

Был остановлен и отправлен в кассу суровым охранником, у башни ограниченная вместимость и вход строго по билетам в согласованное время, естественно все было раскуплено на пару дней вперед.

Ничего, я еще вернусь сюда с коптером!

В средние века в этих местах было жарко. Испанцы и арабы постоянно воевали, гоняя друг друга по Пиренейскому полуострова. И вот наконец испанцы собрались силами и в XIII веке отвоевали Кордобу.

По канонам того времени, хотели уж было сравнять все исламские постройки с землей и натыкать везде христианских храмов, но увидев Мескиту, решили что играть в московских девелоперов слишком жестоко и приняли решение сохранить всю эту красоту и величие. Только проведем реновацию!

Идешь наслаждается мавританскими арками и тут фигакс — католический храм аккурат между колонн. Лёгким движением руки мусмульманская мечеть превращается в христианский собор.

Иисус посреди типично исламского интерьера — легко!

Испанцы горячие на нрав ребята, так что максимально удивлен, что они переступили через себя и не снесли все под чистую. Кое-где даже сохранился первоначальный дизайн со всей красотой.

Следующий пункт программы — Алькасар Христианских королей.

При покупке билетов, пересчитав сдачу и увидев, что вместо положенных восьми евро, в руках только три довольно громко во всеуслышание на родном могучем заявил: «Мало!»

Обращался я вообще к друзья, только вото эта невинная фраза оказала совершенно волшебное действие на кассиршу. Та побледнела, стала что-то говорить себе под нос и очень нервно копаться в документах, я тем временем боковым зрением замечаю, что Юлька начинает потихоньку смеяться в ладошку.

Тем временем мне дрожащей рукой передают забытую пятерку:

— Юль, это что такое было? — Угадай, что означает по испански «мало» —? — Плохо. У тебя еще и вид был в этот момент не самый дружелюбный. — Ах вот оно что, с каждый днем мой испанский всё лучше и лучше. Учтем на будущее, наверняка пригодится.

Алькасару не так повезло как Меските, сразу же после смены владельца, в арабской крепости, что стояла тут веками, затеяли громандную перестройку, король желал тут увидеть свою новую резиденцию.

Со всеми составляющими — сады, бани, куча комнат и прочие архитектурные изыски.

Интерьеры не особо впечатлили, башни другое дело. Именно с одной из них открывается довольно неплохой вид на царь-сад, занимающий какую-то сумасшедшую по размерам территорию.

Сама башня называется «Башня Садов» или же «Башня Инквизиции». Самая высокая точка дворца и использовали ее довольно специфично — устраивали публичные казни через повешение.

Сад по мне так вполне обычный, Юлька же как великий садовник была в полном восторге. Сыпала десятками названий растений и кайфовала от инженерки.

Обнаружили систему полива и решили на пять минут превратиться в гидроинженеров. Заблокировали один из путей, дабы изучить маршрут движения воды, затопили соседнюю клумбу, вернули все на места и с позором ретировались, пока не получили по шапке. Надо же себя хоть как-то развлекать, пока девченки каждый цветок фотографируют.

«Сфоткай типа моё»…

На выходе обнаружился городской туалет, мы как могли напрягали свои высшие образования, но так и не вкурили, как им пользоваться. Спас проходящий мимо дядечка, приложив чудо-карточку и дверь волшебным образом открылась.

Мы поначалу подумали, что это аналог местной «тройки двойка, дай пятюню» — кто понял. Но всё оказалось гораздо прозаичнее: мужик оказался таксистом, и похоже у них на туалеты проездные.

Карма в плюс это хорошо, но звезды сложились так, что дальше мы планировали поехать в Мадину аз-Захраю. Естественно мы этого дядечку и зафрахтовали, тем самым вызвав некислый гнев у остальных таксистов, мужик то в очереди был четвертым.

Мадина аз-Захра, они же самые красивые развалины в округе. Пешкодралить 8 км по жаре то еще удовольствие, как альтернатива — очень редко ходящий автобус, таксо или же прокатное авто.

Только не думайте что вы как царь подкатите к центральному входу, испанцы народ хитрый. Все подступы к чудо-развалинам перекрыты, единственный способ попасть — разориться на входной билет и проездной на местный туристический автобус.

Пара лишних евро с каждого туриста и учитывая общий поток набегает очень даже неплохая денюжка. Конечно можно рискнуть, гордо проехать под кирпич и с пафосом запарковаться напротив главного входа, но что-то мне подсказывает что это чревато неплохим штрафом и походом на штраф-стоянку.

Арабы знают толк в роскоши, потому в конце десятого века, дабы впечатлить своей крутизной всех в округе, местный халиф решил отстроить аж город-дворец. Стройку века нескромно назвали «Город сияния» или Мадина аз-Захра.

По некоторым легендам замок предназначался в качестве подарка одной из наложниц халифа. Но если учесть что строили дворец больше сорока лет, так себе подарочек на 55-летие, и это еще при лучшем раскладе.

Просуществовало всё это великолепие недолго, через 50 лет после завершения строительства замок разрушили берберы. А через пару сотен лет по время победоносной Реконкисты испанцы сравняли тут всё с землей, в отличии от Мескиты с дворцом никто не церемонился.

Забыли про все это дело до начала XX века, пока это место не обнаружили местные археологи. Копнули, офигели и признали национальным памятником. Копают до сих пор, пока из-под земли освободили одну шестую часть. Откопали, облагородили, сделали мостики и пустили на территорию туристов.

В целом неплохой аттракцион, но масштаб сооружения с земли довольно трудно оценить, тут летать надо. Любители развалин должно понравится, побродить тут есть где, да и камешек на память утянуть не проблема.

Былые красоты можно оценить по отреставрированным аркам, таких тут ровно шесть, половина из них на фото.

Гулять на солнце в обед, так себе удовольствие, надолго нас не хватило. Вернувшись в исторический центр решили что неплохо бы застолбить ресторан на ужин. Выбираем одно место — они не работают вечером, к другим эти тоже самое.

Ну OK, я готов принять что график работы ресторанов с 13 до 16 днём и с 19 до 22 вечером. Но то что они могут закрываться на ужин и вообще не работать в воскресенье и понедельник, потому как «чего-то мы устали и надо два дня высыпаться» © выше моих сил. Да, ребята точно не перерабатывают.

Потыкавшись по рестикам и обломавшись, мы случайно наткнулись на место, где вечером планировалось фламенко. Это в мои планы не входило, люблю знаете ли поесть в тишине, но вариантов особо не было, так что согласились.

Ну что могу сказать, сильно конечно. Мужик с гитарой сразу начинает страдать и завывать, аккомпанимент неистово хлопаетт в ладоши. Про сеньйориту сказать нечего, фламенко оно есть фламенко, другое дело кабальеро, видели бы вы этого мужика. Выходит скромный дядечка в небольшим пузиком. Встает в позу, одно движение и всему первому ряду моментально признаются в любви, глаза горят, волосы на груди блестят в софитах и начинается танец. Вот она экспрессия сотого уровня, я реально оффигел от его прыти, двадцать минут, с фламенкииста пот льется ручьем, рубашка уже десять минут как мокрая наскочь, а он все скачет и скачет. Какой нафиг фитнес, народ идите во фламенко, вот где можно пару кило за вечер потерять.

Остался под впечатлением, товарищи на улицах явно халтурят.

Спал я в ту ночь плохо, а все потому что у Барселоны был очень важный матч и половина Кордобы смотрела футбол. Естественно с открытыми окнами и конечно же активно комментируя на всю громкость происходящее на экране хриплыми голосами. Какой спать? Барса играет!

На этом у меня все, всем спасибо за внимание.