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El Pais: сообщник наркобарона Гусмана сбежал из тюрьмы в Мексике
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El Pais: сообщник наркобарона Гусмана сбежал из тюрьмы в Мексике 

ТАСС 17 минут назад
ТАСС, 24 июля. Хулиан Гримальди Паредес, финансовый спонсор экс-главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, сбежал из тюрьмы «Агуаруто» на северо-западе Мексики. Об этом в понедельник сообщила испанская газета El Pais.
По ее данным, побег состоялся в воскресенье на рассвете. Гримальди и другой арестант, связанный с картелем «Бельтран Лейва», переоделись в форму тюремных охранников и покинули место заключения через главные ворота. Как указывает издание, они беспрепятственно прошли все шесть фильтров безопасности.
"Мы подозреваем, что к произошедшему имеют отношение служащие тюрьмы, так как побег осуществлен через главную дверь в сопровождении двух охранников, настоящее пребывание которых в данный момент неизвестно. На записях с камер видеонаблюдения видно, что у выхода их ожидали сообщники на четырех автомобилях", — приводит газета заявление секретаря Управления общественной безопасности штата Синалоа Фермина Эрнандеса.
Сам Хоакин Гусман в январе прошлого года был экстрадирован из Мексики в США по запросу американских властей. Ему инкриминируются организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений. Главарь «Синалоа» заявил о своей невиновности по всем 17 пунктам обвинения. До начала суда он содержится в одной из тюрем Нью-Йорка.
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