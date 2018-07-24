El Pais: сообщник наркобарона Гусмана сбежал из тюрьмы в Мексике

По ее данным, побег состоялся в воскресенье на рассвете. Гримальди и другой арестант, связанный с картелем «Бельтран Лейва», переоделись в форму тюремных охранников и покинули место заключения через главные ворота. Как указывает издание, они беспрепятственно прошли все шесть фильтров безопасности.

"Мы подозреваем, что к произошедшему имеют отношение служащие тюрьмы, так как побег осуществлен через главную дверь в сопровождении двух охранников, настоящее пребывание которых в данный момент неизвестно. На записях с камер видеонаблюдения видно, что у выхода их ожидали сообщники на четырех автомобилях", — приводит газета заявление секретаря Управления общественной безопасности штата Синалоа Фермина Эрнандеса.