Художник, что рисует солнцем и дождем

Кал Гаджум (Kal Gajoum) из Ливии начал заниматься живописью еще в детстве, а уже в 15 лет провел первую персональную выставку. Он много путешествовал и успел пожить в разных странах, параллельно постигая секреты живописи.

Картины Гаджума пропитаны неповторимой атмосферой больших городов, а яркие краски в его работах, словно пылающий огонь, согревают и заряжают удивительной энергией. Другие его полотна полны легкой меланхолии и будто окутывают спокойствием и гармонией.

Сегодня Кал Гаджум живет в Канаде и пишет мастихином городские пейзажи и натюрморты. Мы попали под магическое действие его работ и спешим разделить эти ощущения с вами.

AdMe.ru