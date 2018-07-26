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В Северном районе 92-летний ветеран живет в непригодном для проживания доме
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В Северном районе 92-летний ветеран живет в непригодном для проживания доме 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Прокурор Северного района обратился в суд в интересах 92-летней местной жительницы — ветерана и вдовы участника Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В ходе проверки установлено, что женщина проживает в доме, где нет ни водоснабжения, ни канализации. В августе 2017 года дом признан непригодным для постоянного проживания: фундамент разрушается, отмостка отсутствует, наблюдается сильная просадка стен и пристроя.
Прокурор предъявил администрации Северного района исковое заявление с требованием предоставить ветерану жилое помещение за счет средств Оренбургской области, отвечающее установленным стандартам и техническим требованиям.
Иск находится на рассмотрении в суде.
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