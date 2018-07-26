В Северном районе 92-летний ветеран живет в непригодном для проживания доме

Прокурор Северного района обратился в суд в интересах 92-летней местной жительницы — ветерана и вдовы участника Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе проверки установлено, что женщина проживает в доме, где нет ни водоснабжения, ни канализации. В августе 2017 года дом признан непригодным для постоянного проживания: фундамент разрушается, отмостка отсутствует, наблюдается сильная просадка стен и пристроя.

Прокурор предъявил администрации Северного района исковое заявление с требованием предоставить ветерану жилое помещение за счет средств Оренбургской области , отвечающее установленным стандартам и техническим требованиям.

Иск находится на рассмотрении в суде.