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Боец по жизни: ветеран Великой Отечественной войны встретит свое 95-летие на беговой дорожке
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Боец по жизни: ветеран Великой Отечественной войны встретит свое 95-летие на беговой дорожке 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Спартак Сычев поделился секретами долголетия и рассказал «Звезде» о своей службе в Главной военной прокуратуре.
Ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев несмотря на свой почтенный возраст прекрасно себя чувствует. Буквально недавно он в прямом смысле открыл для себя спорт, установив в гараже тренажеры. Сначала разминка на велотренажере — она, по словам ветерана, занимает 20 минут, а после уже силовые упражнения. Программу тренировок написал для себя сам, а с тренажерами помогли друзья. Занимается ветеран ежедневно.
Спартак Сычев боролся с беззаконием фактически всю свою сознательную жизнь — сначала на фронтах Великой Отечественной войны, а потом и в рядах военнослужащих Главной военной прокуратуре. Наверно, сосчитать количество раскрытых дел уже и невозможно — стольок их было в жизни ветерана.
Войну прошел артиллерийским техником. Был тяжело ранен в Курской битве, а во время Ржевско-Вяземской операции в одиночку заменил собой всю батарею. Несколько раз находился буквально на краю гибели, но судьба к нему была благосклонна.
Теперь Спартак Сычев с удовольствием рассказывает о своей жизни подрастающему поколению. Много встречается со школьниками — участниками военно-патриотических клубов.
В этом году ветеран был приглашен в Москву, на Парад Победы, за которым наблюдал вместе с президентом.
28 июля Спартаку Сычеву — 95. Боец по жизни — несмотря на почтенный возраст — мечтает бегать как мальчишка. Поэтому и попросил на свой день рождения беговую дорожку. И совсем скоро его желание должно исполниться.
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