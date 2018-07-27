Боец по жизни: ветеран Великой Отечественной войны встретит свое 95-летие на беговой дорожке

Спартак Сычев поделился секретами долголетия и рассказал «Звезде» о своей службе в Главной военной прокуратуре.

Ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев несмотря на свой почтенный возраст прекрасно себя чувствует. Буквально недавно он в прямом смысле открыл для себя спорт, установив в гараже тренажеры. Сначала разминка на велотренажере — она, по словам ветерана, занимает 20 минут, а после уже силовые упражнения. Программу тренировок написал для себя сам, а с тренажерами помогли друзья. Занимается ветеран ежедневно.

Спартак Сычев боролся с беззаконием фактически всю свою сознательную жизнь — сначала на фронтах Великой Отечественной войны, а потом и в рядах военнослужащих Главной военной прокуратуре. Наверно, сосчитать количество раскрытых дел уже и невозможно — стольок их было в жизни ветерана.

Войну прошел артиллерийским техником. Был тяжело ранен в Курской битве, а во время Ржевско-Вяземской операции в одиночку заменил собой всю батарею. Несколько раз находился буквально на краю гибели, но судьба к нему была благосклонна.

Теперь Спартак Сычев с удовольствием рассказывает о своей жизни подрастающему поколению. Много встречается со школьниками — участниками военно-патриотических клубов.

В этом году ветеран был приглашен в Москву , на Парад Победы, за которым наблюдал вместе с президентом.

28 июля Спартаку Сычеву — 95. Боец по жизни — несмотря на почтенный возраст — мечтает бегать как мальчишка. Поэтому и попросил на свой день рождения беговую дорожку. И совсем скоро его желание должно исполниться.