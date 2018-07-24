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В Приморье разыскивается неоднократно сбегавший из дома ребенок
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В Приморье разыскивается неоднократно сбегавший из дома ребенок 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморье волонтеры объявили в росызк юного жителя Уссурийска Илью Воронкова, 2005 года рождения, который 19 июля около 15 часов ушел из дома и не вернулся, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на primpoisk25. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее подросток неоднократно уходил из дома.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые.
Был одет: синие спортивные штаны с надписью белого цвета Adidas, футболка синего цвета с зеленой надписью на груди Nike, олимпийка серого цвета в белую крапинку без капюшона, кеды синие.
Он может находиться на территории торговых центров, стоп-лайнов и супермаркетов. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ильи, просят позвонить по телефонам: 8 (4234)-32-30-31 — ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 — полиция; 8-914-721-22-32, 8-924-248-89-42 — волонтеры или написать на почту: primpoisk25@gmail.com.
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