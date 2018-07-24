В Приморье разыскивается неоднократно сбегавший из дома ребенок

В Приморье волонтеры объявили в росызк юного жителя Уссурийска Илью Воронкова, 2005 года рождения, который 19 июля около 15 часов ушел из дома и не вернулся, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на primpoisk25. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее подросток неоднократно уходил из дома.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет: синие спортивные штаны с надписью белого цвета Adidas, футболка синего цвета с зеленой надписью на груди Nike, олимпийка серого цвета в белую крапинку без капюшона, кеды синие.