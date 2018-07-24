Ещё
Эксперт: США и страны Запада не имеют морального права осуждать Россию за ее действия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: США и страны Запада не имеют морального права осуждать Россию за ее действия 

ТАСС 11 минут назад
ОТТАВА, 24 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их западные союзники, в том числе Канада, не имеют морального права осуждать действия России на международной арене. Такое мнение высказал в понедельник в газете The Chronicle Herald канадский военный эксперт, редактор и издатель специализированного журнала Esprit de Corps Скотт Тейлор.
"Когда президент США Дональд Трамп встретился 16 июля с Владимиром Путиным в Хельсинки, критики быстро накинулись [на эту тему]. Единое мнение западных экспертов и политиков заключалось в том, что Дональд [Трамп] был слишком мягок с Путиным. Это мнение основано на том, что США и другие западные страны, включая Канаду, почему-то имеют моральный авторитет, чтобы наказывать Путина за его действия, но лишь только потому, что мы все «хорошие ребята», — написал эксперт в колонке под заголовком «Запад также принимал ужасные решения».
Жесткая реакция Трюдо
Тейлор напомнил, что жестко отреагировал на встречу в Хельсинки и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который припомнил России «аннексию Крыма и вторжение на украинский Донбасс».
"Это действительно жесткие слова, но давайте повнимательнее посмотрим в зеркало заднего вида. В 1999 году Канада как активный член НАТО участвовала в 78-дневной бомбардировке Сербии и одной из первых признала одностороннее объявление независимости Косова от Сербии в 2008 году. Получается, что, по всей видимости, у Канады нет проблем с использованием военной силы для перекраивания карты Европы, потому что это делам мы, — продолжил автор колонки. — Что касается вмешательства в гражданскую войну на Украине, как Трюдо может обвинять Путина в поддержке этнических русских украинцев в восточном анклаве и в то же время гордиться тем, что канадские солдаты — за тысячи километров от наших границ — поддерживают военных страны, даже не являющейся членом НАТО, в том же самом конфликте?".
Говоря о ситуации в Сирии, где с 2014 года канадский спецназ обучает иракских военных и курдское ополчение, Тейлор отмечает, что Оттава и Москва здесь скорее «союзники по общему делу». «Может быть Россия и поддерживает [по мнению Трюдо] „кровавый“ режим Башара Асада, но они [россияне] сражаются там с более кровавыми группировками »Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" [обе запрещены в РФ]", — считает он.
Россия и ошибки США  Эксперт поясняет, почему Трамп и Соединенные Штаты также не имеют морального права предъявлять России претензии по поводу ее действий на мировой арене и предлагает вспомнить «провальные военные злоключения США и их союзников за последние 17 лет». Тейлор напомнил, что в 2001 году после терактов 11 сентября американцы вторглись в Афганистан, который по-прежнему остается «государством под властью анархии».
"В 2003 году США лгали миру о Саддаме Хусейне, обладающем химическим оружием, чтобы найти предлог для вторжения в Ирак. С тех пор Ирак погружен в кровопролитные внутренние конфликты", — написал автор колонки. Также он напомнил о войне в Ливии, которая после операции НАТО и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году погрузилась в хаос.
"Было бы чертовски притянутым за уши обвинять Путина в этих трех эпических ошибках. И ни одна из них, по видимому, не будет урегулирована в обозримом будущем", — заключил Тейлор.
ТАСС: последние новости
Второй филиал ВГТРК запустили в Крыму Сенат Конгресса США утвердил Роберта Уилки на пост министра по делам ветеранов Федотов предложил обеспечить всех сотрудников ФСИН видеорегистраторами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну423
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы17
Дело о госизмене начинает разрастаться132
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль160
Россия на дне: как поделят Каспий25
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение