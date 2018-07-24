Эксперт: США и страны Запада не имеют морального права осуждать Россию за ее действия

"Когда президент США Дональд Трамп встретился 16 июля с Владимиром Путиным Хельсинки , критики быстро накинулись [на эту тему]. Единое мнение западных экспертов и политиков заключалось в том, что Дональд [Трамп] был слишком мягок с Путиным. Это мнение основано на том, что США и другие западные страны, включая Канаду, почему-то имеют моральный авторитет, чтобы наказывать Путина за его действия, но лишь только потому, что мы все «хорошие ребята», — написал эксперт в колонке под заголовком «Запад также принимал ужасные решения».

Тейлор напомнил, что жестко отреагировал на встречу в Хельсинки и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который припомнил России «аннексию Крыма и вторжение на украинский Донбасс».

"Это действительно жесткие слова, но давайте повнимательнее посмотрим в зеркало заднего вида. В 1999 году Канада как активный член НАТО участвовала в 78-дневной бомбардировке Сербии и одной из первых признала одностороннее объявление независимости Косова от Сербии в 2008 году. Получается, что, по всей видимости, у Канады нет проблем с использованием военной силы для перекраивания карты Европы, потому что это делам мы, — продолжил автор колонки. — Что касается вмешательства в гражданскую войну на Украине , как Трюдо может обвинять Путина в поддержке этнических русских украинцев в восточном анклаве и в то же время гордиться тем, что канадские солдаты — за тысячи километров от наших границ — поддерживают военных страны, даже не являющейся членом НАТО, в том же самом конфликте?".

Россия и ошибки США Эксперт поясняет, почему Трамп и Соединенные Штаты также не имеют морального права предъявлять России претензии по поводу ее действий на мировой арене и предлагает вспомнить «провальные военные злоключения США и их союзников за последние 17 лет». Тейлор напомнил, что в 2001 году после терактов 11 сентября американцы вторглись в Афганистан , который по-прежнему остается «государством под властью анархии».

"В 2003 году США лгали миру о Саддаме Хусейне, обладающем химическим оружием, чтобы найти предлог для вторжения в Ирак . С тех пор Ирак погружен в кровопролитные внутренние конфликты", — написал автор колонки. Также он напомнил о войне в Ливии , которая после операции НАТО и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году погрузилась в хаос.

"Было бы чертовски притянутым за уши обвинять Путина в этих трех эпических ошибках. И ни одна из них, по видимому, не будет урегулирована в обозримом будущем", — заключил Тейлор.