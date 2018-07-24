Исповедь пережившего советскую Хиросиму

Самарой. Все мы знаем про Хиросиму и Нагасаки , знаем про ядерные испытания в Семипалатинске, легенды перевала Дятлова будоражат неокрепшие умы молодежи. Но мало кто знает про жуткую катастрофу в Тоцком, крохотном поселке между Оренбургом

В сентября 1954 там произвели ядерный взрыв с целью испытать его воздействие на живую силу и технику. Для этого в район испытаний нагнали около 50 тысяч солдат, сотни танков, самолетов и даже домашний скот.

Учениями руководил лично маршал Жуков, и все связанное с подготовкой к взрыву, равно как и последствия случившегося засекречены по сей день.

Не существует никаких официальных данных о числе жертв, в различных источниках цифры разнятся от нескольких сот до десятков тысяч. Проблема в том, что не проводились исследования того, как ядерное облучение сказалось на людях уже после испытаний.

Одно можно сказать с уверенностью, что лишь единицы дожили до пенсионного возраста. Большинство скончались от онкологических и кардиологических заболеваний не дожив даже до пенсии.

Будучи в Канаде летом 2018-го, мне довелось познакомиться с удивительным человеком, Ильей Евдаевым, который лично принимал участие в подготовке к тоцким ядерным испытаниям и сам оказался в зоне поражения.

Сегодня он уважаемый человек, отец двух сыновей и дедушка многочисленных внуков. Живет в живописном Монреале и казалось бы, все хорошо. Но то, что он пережил тогда, в сентябре 1954-го не забудется никогда.

Инженерно-саперный полк, в котором служил старший сержант Илья Евдаев в 1954 году, базировался в Моздоке , в том самом, который получил известность во время первой и второй чеченских войн 1992−1995. В июле пришел приказ грузиться в эшелоны и следовать на северо-восток.

Куда именно — никто, естественно, не знал. Солдаты восприняли это с радостью — бесконечная муштра и скука порядком всех утомила. А тут с песнями, с музыкой, с улучшенным питанием и куда-то в новое место.

Ставропольский край, Калмыкия , Приволжские степи, могучая Волга; для солдат это было настоящее путешествие. В итоге поезда прибыли на богом забытую станцию Тоцкая, где по-большому счету не было ничего. Солдаты даже в кошмарном сне не могли себе представить, что привезли их как подопытных кроликов для испытания на них смертоносного оружия.

Это я рассматриваю уникальные документы и фотографии, которые каким-то чудом сохранились у Ильи Евдаева —

Солдат вывели чуть в сторону от поселка на живописную поляну, полную цветов. Дядя Илья (с вашего позволения буду так называть Илью Евдаева) по сей день помнит тот аромат цветущих ландышей. Там был разбит огромный палаточный лагерь для тысяч военнослужащих.

Но идиллия вскоре нарушилась необходимостью день и ночь разгружать товарные эшелоны, один за другим прибывавшие на станцию. Везли самые странные вещи, предназначение которых было непонятно: лес, какие-то железные конструкции, кирпичи, предметы быта.

Собрались строить военный городок? Непонятно.

Затем стали прибывать составы с военной техников, с танками, грузовиками, пушками. Техника измерялась тысячами единиц. Все это разгружали на станции и в некоем порядке развозили по району.

В один из дней солдаты наблюдали пролет над поселком сотен боевых самолетов, такого они еще не видели никогда, чтобы одновременно и в таких количествах.

Несколько дней спустя полк перевели на гору Медвежью там же, неподалеку. Там предстояло ускоренными темпами возвести мощный бетонный бункер и командный пункт. Оттуда просматривалось пространство на десятки километров вокруг.

Во время строительства бункера, его инспектировали неоднократно высшие чины Советской армии: генерал армии Еременко, генерал Петров, сам маршал Жуков, министр обороны СССР Булганин и отец советской атомной программы Курчатов.

Как правило, простые солдаты могли наблюдать визиты высоких персон лишь издалека. Дядя Илья помнит, что Жуков был сильно рассержен, громко ругался откровенным матом на генерала Петрова. Это было при всех, за сценой наблюдали как офицеры, так и простые солдаты инженерного полка.

Суть ругани была в том, что-то ли бетон не привезли вовремя, то ли дорогу не доделали.

К 14 сентября бункер был готов и его открытие сопровождалось очередным прибытием важных гостей. К тому времени на огромной территории были выстроены различные здания, укрепления, вырыты окопы, размещены танки и артиллерия.

Солдатам все это казалось странным: так учения не проводят, все напоминало театральную постановку.

Начало учений было назначено на семь утра 14 сентября 1954 года. Дядя Илья был среди тех, кто отвечал за вентиляцию бункера. Все ответственные солдаты и офицеры имели как минимум законченное среднее образование, а часть и высшее инженерное.

Потом стали прибывать гости — вся военная элита СССР, Китая , Чехословакии, ГДР, Польши КНДР и даже Монголии . Знатные маршалы и генералы рассаживались на трибунах в ожидании зрелищ.

Потом по громкоговорителю объявили: «Самолет-носитель вылетел из района Сталинграда и приближается к цели».

Потом была другая команда: «Надеть очки». Но относилось это лишь к гостям, простые солдаты, как уже говорилось, вообще не представляли, что происходит, да и очков им не полагалось.

Теперь уже известно, что мощность ядерного взрыва превышала втрое тот, что произошел в 1945-м в Хиросиме.

Дядя Илья увидел очень далеко в небе отблески летящего бомбардировщика, сопровождаемого несколькими истребителями. Затем из громкоговорителя начался отсчет: «Десять, девять, восемь… три, два, один…»

Кто-то из солдат запаниковал и крикнул: «Ложись!»

Солдаты привычно ждали некий грохот взрыва, но вместо этого было очень тихо и просто случилась яркая вспышка. Зажмурившись и закрыв глаза ладонями, солдаты находились в таком положении около минуты.

Затем любопытство взяло верх и они взглянули в сторону взрыва. А там в абсолютной тишине рос гигантский гриб, переливаясь всеми цветами радуги. Потом появилось нечто непонятное, какая-то стена коричневого цвета, напоминающая бублик стало расходиться во все стороны от места взрыва. И все это в абсолютной тишине.

Но несколько секунда спустя стало ясно, что бублик — это огромное облако пыли, вырванных с корнем деревьев, летящих обломков построек, поднятых в воздух танков и прочей техники. Все это летело прямо на бункер.

В тот же миг пришел и звук, причем такой силы, что по словам Дяди Ильи едва не вырвало уши. А затем сильнейший порыв ветра, который буквально снес часть трибун, разбросал стулья, а самих гостей повалил на землю. Явно испуганные генералы ползали на коленях, ища свои сбитые фуражки.

Военная хроника сохранила для нас этот ядерный взрыв под Тоцком 14 сентября 1954-го —

Принято считать, что в тот день взорвали ядерную бомбу, и этим все и завершилось. Это не так.

Дядя Илья рассказывает, что после ядерного взрыва началась вторая часть учений.

По сценарию, даже взрыв не смог сломить абстрактного противника. И тогда артиллерия начала наносить удары по горе Лысой, где совсем недавно были выстроены другие бункеры и укрепления. Там же были танки и другая техника, но без солдат.

После интенсивных ударов по горе Лысой, ее буквально снесли начисто вместе со всеми постройками.

Но и этого было мало, и был отдан приказ пехоте перейти в наступление, и крики «Ура!» разнеслись на километры вокруг. Тысячи солдат при поддержке танков пошли в атаку прямо в зону поражения только что произведенного ядерного взрыва.

Дядя Илья задается риторическим вопросом — были ли бойцы экипированы соответствующим образом (противогазы, защитные плащи, перчатки)? И сам же отвечает с грустью в голосе, что как бы они смогли кричать «ура» в противогазах…

Потом для гостей был банкет и обслуживали генералов девушки в белых передничках. Праздник был не только у генералов, досталось малость и простым солдатам, что называется, с барского стола.

Потом маршал Жуков пригласил гостей на охоту, и высокое начальство полигон покинуло.

И все было бы прекрасно, если бы не оказалось в итоге таким кошмаром.

На следующий день, 15 сентября 1954 был отдан приказ выдвинуться в эпицентр взрыва.

— Зачем? — я задал Дяде Илье этот вопрос.

Откровенно говоря, мотивы начальства не доводились до простых солдат. Можно только догадываться, что те, первые, кто пошел в атаку накануне, сразу после ядерного взрыва — на них испытали немедленное воздействие радиации. А на Дядя Илье и его сослуживцах испытали воздействие через сутки. Другого объяснения нет.

Поезда к эпицентру заняла около трех часов, хотя ехать было недалеко, чуть более 10 километров. Просто, то и дело делались остановки.

Справедливости ради, в этот раз (в отличие от вчерашней атаки) солдаты были в противогазах.

Сейчас, когда даже обыватель имеет некое представление о сущности ядерного взрыва, мы понимаем, что толку от противогазов было ноль. Все вокруг было черным, грузовики с солдатами ехали по черной пыли, объезжая расплавленные танковые башни, обломки построек, превратившиеся в горстки угля деревья. И так на многие километры вокруг.

В тот же день, ближе к вечеру, солдаты сфотографировались на память близ командного пункта. Кто фотографировал — Дядя Илья не может вспомнить, но помнил наверняка, что это было запрещено, и поймай начальство того, кто сделал эти и другие фотографии — грозил бы трибунал.

Вот эта памятная фотография — из личного архива Дяди Ильи —

После этих событий Дядю Илью перевели в военно-морской флот и эти фотографии ниже сняты уже в совсем другом месте, на базе Черноморского флота в Севастополе в 1955 году.

Сегодня, несмотря на преклонные годы, Дядя Илья ведет очень активную жизнь. Он очень современный человек, он всем интересуется, он выезжает на рыбалку, он пишет в газеты и журналы, его круг общения достаточно обширен. Нам бы так, в его восемьдесят с хвостиком!

А Монреаль? Монреаль прекрасен, я уже хочу назад —

Настоятельно рекомендую почитать отчет о поездке на Тоцкий полигон Ильи Буяновского, путешественника и краеведа, который добрался до этого гиблого места в 2015 году и снял великолепный репортаж, жмите на ссылку Тоцкое — атомная быль.