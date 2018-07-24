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Самолеты ВКС России уничтожили корабли «противника» на Каспии
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Самолеты ВКС России уничтожили корабли «противника» на Каспии 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Масштабные полеты со стрельбой управляемыми ракетами выполнили экипажи многофункциональных истребителей, фронтовых бомбардировщиков и штурмовиков.
Летчики оперативно-тактической авиации соединения ВВС и ПВО нанесли удар управляемыми ракетами по целям в Каспийском море, имитирующим корабли противника, на совместных учениях с судами Каспийской флотилии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
«Расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили в акватории Каспийского моря отряд кораблей условного противника, координаты которых были переданы на совместный пункт управления, координирующий действия флота, авиации и ПВО. Уничтожила «противника» авиационная группа в составе истребителей Су-30СМ, бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также штурмовиков Су-25», — говорится в сообщении.
В ходе тренировки пилоты провели маневренный воздушный бой, отработав при этом фигуры высшего пилотажа, в том числе на предельно малых высотах.
Всего в воздушных и морских маневрах участвовали экипажи более 10 кораблей, около 40 самолетов Воздушно-космических сил России.
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