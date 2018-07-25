Муж решившей засудить Трампа порноактрисы подал на развод из-за неверности жены

Также актер фильмов для взрослых, Глендон Крэйн (Glendon Crain) подал документы на развод спустя неделю после того, как его жену арестовали в стрип-клубе в американском городе Колумбус за прикосновение к клиентам во время выступления. Адвокат Клиффорд Майкт Авенатти подтвердил факт развода, добавив, что «приоритетом номер один» для его клиентки остается ее дочь.

В документах, попавших в распоряжение телеканала CBS , указано, что основанием для расторжения брака стала супружеская неверность Клиффорд. Также Крэйн запросил запретительный судебный приказ, ограничивающий право бывшей супруги приближаться к нему.

Клиффорд и Крэйн встречались с 2010 года, поженились спустя пять лет. В том же году у них родилась дочь Кэйден. Клиффорд стала известна после появления информации о ее интимной связи с президентом США Дональдом Трампом и заплаченных за молчание деньгах. В марте сообщалось, что глава государства выиграл суд у порнозвезды. Актриса заявляла, что президент не поставил свою подпись на договоре о неразглашении информации об их сексуальной связи.