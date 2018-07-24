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Муж подавшей на Трампа в суд порноактрисы решил с ней развестись
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Муж подавшей на Трампа в суд порноактрисы решил с ней развестись 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глендон Крейн, который является мужем американской порноактрисы Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд), утверждающей, что она имела отношения с американским президентом Дональдом Трампом, предоставил в суд необходимые для развода документы. Об этом сообщает CBS.
Как отмечается, Крейн обратился в окружной суд Кауфмана с 13-страничным ходатайством о разводе 18 июля. Согласно имеющейся информации, основанием для расторжения брака является супружеская неверность Клиффорд. При этом Крейн стремится получить опеку над их 7-летней дочерью и долю в совместно нажитой собственности.
Адвокат Клиффорд Майкл Авенатти подтвердил эту информацию. При этом он подчеркнул спорный характер основания для развода, а также заметил, что интересы дочери являются для его клиентки «приоритетом номер один».
Ранее Авенатти заявил, что с его подзащитной сняли все обвинения в правонарушениях сексуального характера.
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