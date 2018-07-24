Муж подавшей на Трампа в суд порноактрисы решил с ней развестись

Глендон Крейн, который является мужем американской порноактрисы Сторми Дэниелс ( Стефани Клиффорд ), утверждающей, что она имела отношения с американским президентом Дональдом Трампом , предоставил в суд необходимые для развода документы. Об этом сообщает CBS.

Как отмечается, Крейн обратился в окружной суд Кауфмана с 13-страничным ходатайством о разводе 18 июля. Согласно имеющейся информации, основанием для расторжения брака является супружеская неверность Клиффорд. При этом Крейн стремится получить опеку над их 7-летней дочерью и долю в совместно нажитой собственности.

Адвокат Клиффорд Майкл Авенатти подтвердил эту информацию. При этом он подчеркнул спорный характер основания для развода, а также заметил, что интересы дочери являются для его клиентки «приоритетом номер один».

Ранее Авенатти заявил, что с его подзащитной сняли все обвинения в правонарушениях сексуального характера.