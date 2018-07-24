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Зона платной парковки расширится
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Зона платной парковки расширится 

Собака.ru 42 минуты назад
Фото: Собака.ru
Власти Перми планируют расширение зоны платной парковки в два этапа: с 10 сентября и с 1 октября. С 10 сентября платными станут парковки в трех зонах, ограниченных улицами:
ул. Попова, ул. Пушкина, ул. Крисанова, ул. Окулова;  ул. Пушкина, Комсомольского проспекта, ул. Революции, ул. Николая Островского,   участки ул. Ленина и ул. Петропавловской от ул. Николая Островского до ул. Клименко и ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Петропавловской.
С 1 октября придется платить за парковки в зоне, ограниченной улицами:
ул. Революции, ул. Николая Островского, ул. Чернышевского, пл. Карла Маркса, ул. Сибирской, ул. Полины Осипенко, Комсомольским проспектом.
Напомним, что стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей, ее нужно оплачивать в рабочие дни с 09.00 до 19.00. Фото: zhukovsky.life
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