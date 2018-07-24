Зона платной парковки расширится

Власти Перми планируют расширение зоны платной парковки в два этапа: с 10 сентября и с 1 октября. С 10 сентября платными станут парковки в трех зонах, ограниченных улицами:

ул. Попова, ул. Пушкина, ул. Крисанова, ул. Окулова; ул. Пушкина, Комсомольского проспекта, ул. Революции, ул. Николая Островского, участки ул. Ленина и ул. Петропавловской от ул. Николая Островского до ул. Клименко и ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Петропавловской.

С 1 октября придется платить за парковки в зоне, ограниченной улицами:

ул. Революции, ул. Николая Островского, ул. Чернышевского, пл. Карла Маркса, ул. Сибирской, ул. Полины Осипенко, Комсомольским проспектом.

Напомним, что стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей, ее нужно оплачивать в рабочие дни с 09.00 до 19.00. Фото: zhukovsky.life