Построить и отремонтировать линейные объекты станет проще 

Линейные объекты будут строить и реконструировать на условиях публичного сервитута, предусматривающего сокращение сроков согласования документации. Законопроект разработан Правительством во исполнение поручения президента.
В первом чтении инициатива была принята 11 января 2018 года. Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время организации, размещающие линейные объекты, должны проводить их строительство и реконструкцию в срок до четырёх месяцев. При этом срок оформления прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предназначенные для размещения линейных объектов, составляет около одного года.
Линейные объекты — это линии электропередачи, связи, трубопроводы, автомобильные и железные дороги. Чтобы их построить, требуется предоставить проект планировки, получить разрешение на строительство, оформить государственную регистрацию прав и встать на кадастровый учёт. Из-за длительного срока оформления документации значительная часть линейных объектов строится с нарушением установленного порядка.
В Правительстве считают требования по количеству документации излишними. Законопроект, который Госдума рассмотрит во втором чтении на пленарном заседании 24 июля, предлагает строить линейные объекты на условиях публичного сервитута. Это позволит сократить материальные издержки и сроки оформления прав на земельные участки.