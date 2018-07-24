Построить и отремонтировать линейные объекты станет проще

Линейные объекты будут строить и реконструировать на условиях публичного сервитута, предусматривающего сокращение сроков согласования документации. Законопроект разработан Правительством во исполнение поручения президента.

В первом чтении инициатива была принята 11 января 2018 года. Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время организации, размещающие линейные объекты, должны проводить их строительство и реконструкцию в срок до четырёх месяцев. При этом срок оформления прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предназначенные для размещения линейных объектов, составляет около одного года.

Линейные объекты — это линии электропередачи, связи, трубопроводы, автомобильные и железные дороги. Чтобы их построить, требуется предоставить проект планировки, получить разрешение на строительство, оформить государственную регистрацию прав и встать на кадастровый учёт. Из-за длительного срока оформления документации значительная часть линейных объектов строится с нарушением установленного порядка.