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Егору Криду едва не отпили мужской орган
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Егору Криду едва не отпили мужской орган 

Popcake.tv 47 минут назад
Фото: Popcake.tv
Егор Крид шокировал поклонниц в instagram. Кумиру миллионов едва не отпилили самое сокровенное. Представляете, если бы Егор остался «без него»? Уважаемые фанаты, а теперь подробности комедийного ЧП.
Егор выложил в сеть видео, где некий мужчина с бензопилой поёт песню и направляет инструмент на Крида. К счастью, пила выключена и Егор не пострадал, но при этом для интриги Крид изобразил шутливые муки, как будто, случилось самое страшное и ему отрезали главный оплодотворительный орган! Оказывается, таким образом Егор решил передать привет своим хейтерам, которые ежедневно оставляют под постами, гневные комменты.
Подписчики попросили больше не шутить так «со своим другом»:
«Егор, я испугалась. Я твоя будущая невеста, как мы будем делать детей»
«Крид, ты что! Решил евнухом стать»
«Егор мой любимый, я расплакалась не поступай так больше»
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