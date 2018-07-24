Егору Криду едва не отпили мужской орган

Егор Крид шокировал поклонниц в instagram. Кумиру миллионов едва не отпилили самое сокровенное. Представляете, если бы Егор остался «без него»? Уважаемые фанаты, а теперь подробности комедийного ЧП.

Егор выложил в сеть видео, где некий мужчина с бензопилой поёт песню и направляет инструмент на Крида. К счастью, пила выключена и Егор не пострадал, но при этом для интриги Крид изобразил шутливые муки, как будто, случилось самое страшное и ему отрезали главный оплодотворительный орган! Оказывается, таким образом Егор решил передать привет своим хейтерам, которые ежедневно оставляют под постами, гневные комменты.

Подписчики попросили больше не шутить так «со своим другом»:

«Егор, я испугалась. Я твоя будущая невеста, как мы будем делать детей»

«Крид, ты что! Решил евнухом стать»

«Егор мой любимый, я расплакалась не поступай так больше»