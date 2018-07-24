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Сенат США утвердил Роберта Уилки на посту министра по делам ветеранов
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Сенат США утвердил Роберта Уилки на посту министра по делам ветеранов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает американский телеканал CBS.
Отмечается, что Уилки получил одобрение на двухпартийном голосовании. Новый министр заверил, что намерен вывести ведомство из «состояния самоуспокоенности», которое изо всех сил боролось с долгими ожиданиями в предоставлении медицинской помощи миллионам ветеранов. Как отмечает телеканал, Уилки также займется выполнением предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, в частности, увольнением «плохих сотрудников» ведомства.
Уилки работал помощником министра обороны США при президенте Джордже Буше. В материале говорится, что он получил в основном положительные отзывы от ветеранов.
CBS напоминает, что Трамп в прошлом году пообещал, что утроит количество ветеранов, «посещающих врача по своему выбору». Основная задача Уилки в ближайшие месяцы будет заключаться в реализации нового закона, который облегчает доступ ветеранов к получению частных медицинских услуг.
Как отмечается, в настоящее время Уилки является заместителем министра обороны США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинул Роберта Уилки на пост министра по делам ветеранов.
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