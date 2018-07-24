Сенат США утвердил Роберта Уилки на посту министра по делам ветеранов 

Об этом сообщает американский телеканал CBS.
Отмечается, что Уилки получил одобрение на двухпартийном голосовании. Новый министр заверил, что намерен вывести ведомство из «состояния самоуспокоенности», которое изо всех сил боролось с долгими ожиданиями в предоставлении медицинской помощи миллионам ветеранов. Как отмечает телеканал, Уилки также займется выполнением предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, в частности, увольнением «плохих сотрудников» ведомства.
Уилки работал помощником министра обороны США при президенте Джордже Буше. В материале говорится, что он получил в основном положительные отзывы от ветеранов.
CBS напоминает, что Трамп в прошлом году пообещал, что утроит количество ветеранов, «посещающих врача по своему выбору». Основная задача Уилки в ближайшие месяцы будет заключаться в реализации нового закона, который облегчает доступ ветеранов к получению частных медицинских услуг.
Как отмечается, в настоящее время Уилки является заместителем министра обороны США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинул Роберта Уилки на пост министра по делам ветеранов.