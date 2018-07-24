Сенат США одобрил кандидатуру Уилки на пост министра по делам ветеранов

За его кандидатуру проголосовали 86 сенаторов, против — девять.

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