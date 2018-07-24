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Сергей Лавров прибыл в Берлин
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Сергей Лавров прибыл в Берлин 

News.ru 46 минут назад
Фото: News.ru
Самолёт специального лётного отряда «Россия», на борту которого предположительно находится глава российского МИД, приземлился в 21:00 мск в аэропорту Берлина. Об этом говорят данные сайта Flightradar.com.
Вместе с Лавровым в столицу ФРГ прибыл и начальник генштаба Валерий Герасимов. Цель визита неизвестна. Ранее замглавы МИД Григорий Карасин заявил, что министр вылетает из Москвы по «важным политико-дипломатическим делам».
Одним из таких дел оказалась встреча с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Главной темой переговоров стала ситуация в Сирии. Ранее News.ru сообщал, что Израиль отверг предложение России по созданию на юге Сирии 100-километровой зоны с иранскими военными.
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