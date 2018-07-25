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Россельхознадзор выявил в Подмосковье цветочный трипс в хризантемах из Кении
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Россельхознадзор выявил в Подмосковье цветочный трипс в хризантемах из Кении 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«При досмотре срезов цветов хризантемы одноголовой, происхождением Кения, был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — говорится в сообщении.
Уточняется, что зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.
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