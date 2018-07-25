Россельхознадзор выявил в Подмосковье цветочный трипс в хризантемах из Кении

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«При досмотре срезов цветов хризантемы одноголовой, происхождением Кения , был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.