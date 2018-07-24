Ещё
Россельхознадзор выявил в Подмосковье табачную белокрылку в цветах эустомы из Италии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор выявил в Подмосковье табачную белокрылку в цветах эустомы из Италии 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Сотрудники Россельхознадзора выявили в Подмосковье табачную белокрылку в срезах цветов эустомы из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ «ЛЦ „Западные ворота“, при досмотре срезов цветов эустомы, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений.
«Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Московский НПЗ «Газпром нефти» увеличил производство моторного топлива в I полугодии 2018 г. Ремонт пройдет в здании научно-практического центра медицинской радиологии 1938 г. постройки в ЦАО Мосгорсуд признал незаконным отказ МГИК М.Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра столицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну427
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы17
Дело о госизмене начинает разрастаться133
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль160
Россия на дне: как поделят Каспий25
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение