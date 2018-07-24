Россельхознадзор выявил в Подмосковье табачную белокрылку в цветах эустомы из Италии

Сотрудники Россельхознадзора выявили в Подмосковье табачную белокрылку в срезах цветов эустомы из Италии . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Управлением Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ «ЛЦ „Западные ворота“, при досмотре срезов цветов эустомы, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», — говорится в сообщении. Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений. «Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — заключили в пресс-службе.