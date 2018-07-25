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Россельхознадзор обнаружил в Подмосковье цветочный трипс в цветах гипсофилы из Италии
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Россельхознадзор обнаружил в Подмосковье цветочный трипс в цветах гипсофилы из Италии 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обнаружило в Подмосковье цветочный трипс в цветах гипсофилы из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов гипсофилы, происхождением Италия, был выявлен карантинный для РФ объект — Западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — говорится в сообщении.
Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, добавили в пресс-службе.
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