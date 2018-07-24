Валерию и Иосифа Пригожина поздравляют с рождением ребенка

@valeriyaВалерию и Иосифа Пригожина поздравляют с рождением ребенкаВалерия (50) приятно удивила многочисленных подписчиков, поделившись фото, на котором она нежно прижимает к груди грудного ребенка. Певица оставила подпись: «Такой сладкий, что хочется съесть». Фолловеры тут же бросились поздравлять Валерию с рождением сына. Первым комментарий оставил Сергей Лазарев . Он написал:

Поздравляю от души! Здоровья — самое главное!

За несколько часов пост собрал сотни комментариев с поздравлениями. Причем, большинство почему-то решили, что это внук Валерии. Хотя певица даже добавила хэштег #невнук. Видимо, многие не обратили на него внимания. Подписчики пишут: «Ух ты, поздравляю с рождением внука! Вы лучшая бабушка на свете!». И Валерия, и Иосиф Пригожин в комментариях ответили почти каждому, что малыш не является их внуком: «Странные люди, написала же, что не внук!». Гадания в комментариях продолжились, по итогу многие остановились на двух версиях: либо супруги воспользовались услугами суррогатной матери (беременной певицу точно никто не видел), либо это ребенок кого-либо из родственников Иосифа Пригожина. Так, несколько месяцев назад звездная пара уже делилась с подписчиками снимком с близнецами на руках, которые оказались детьми их родственников. Теперь фолловеры умоляют Валерию и Пригожина пролить свет на тайну и рассказать, их ли это малыш.

Читай материал родила или усыновила: 49-летняя Валерия стала мамой близнецов?

@valeriya