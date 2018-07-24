Какие навыки придется освоить возрастным сотрудникам

«Молодым у нас дорога»! Это девиз многих компаний из разных отраслей: IT, сфера развлечений, реклама, СМИ. А что делать, если «вам немного за 30 ….»?

Ощущение своей нужности теряется, когда возрастной сотрудник видит, как его компания «молодеет», а руководитель отдает предпочтение свежим силам. И можно много говорить или тактично молчать про отсутствие дискриминации по возрастному признаку, но по факту: рынок ищет молодых специалистов. Они быстрее, активнее, позитивнее. А научить можно всему.

Однако численность возрастных сотрудников растет и нужно искать себе применение.

Какие навыки стоит развивать возрастным сотрудникам, чтобы повысить свою ценность как специалиста?

Первое и главное. Все изменяется. Все развивается. Примите это.

Ценность сотрудника — это его желание расти и двигаться. Не стоять, воспользовавшись тем, что было актуально даже 2-3 года назад, а исследовать и изучать свой профессиональный мир.

И, если представить развитие возрастного сотрудника по направлениям, то он должны стремиться расширить себя по следующим векторам:

HARDSKILLS

Или, навыки, подтверждающие экспертизу в той или иной профессиональной области: танцор — танцует, водитель –водит автобус.

И если вас смущает подзаголовок, то это первый навык, на развитие которого стоит бросить свои силы.

Знание иностранных языков. Чтение профессиональной литературы, лекции в сети, общение в среде единомышленников со всего мира — это то, что открывает перед специалистом знание языка. Любой иностранный язык расширяет вас как профессионала и делает открытым для контакта с интересными специалистами.

Работа с компьютером. Комментарии не требуются. Вряд ли можно найти сейчас бухгалтера, который ведет расходы в амбарной книге и считает на счетах.

Любая экспертиза в узкопрофессиональных вопросах. Все, что можно автоматизировать, — автоматизировано. Узнайте, что происходит в вашей нише и научитесь это делать.

SOFTSKILLS

В эту группу входят навыки, так называемого социально-психологического спектра, которые мы применяем ежедневно, и которые выстраивают эффективность и комфортность нашей жизни, например, общение.

В первую очередь, конечно же, базовые навыки коммуникации. Именно они помогают сотруднику войти в коллектив, установить контакт, поддерживать позитивные социальные связи. Общению учиться можно и нужно, обязательно нужно. Если сотрудник умеет активировать взаимоотношения, налаживать связи и поддерживать их, адекватно вести себя в напряженных ситуациях — это в разы повышает его ценность как специалиста.

В первую очередь отношения! Есть даже такая хорошая присказка: «С человеком должно быть приятно обедать».

Предлагаю небольшую личную оценку своих коммуникативных компетенций.

Оцените по шкале от 1 до 5, насколько у вас развиты обозначенные навыки. А чтобы было еще интереснее, попросите тоже самое сделать кого-то из коллег.

Итак, зона развития для возрастных сотрудников, — однозначно коммуникация.

Далее, возрастным сотрудникам стоит обратить внимание на то, как у них обстоят дела с навыками серии «Управляй собой». Наличие этих навыков позволяет сотруднику самостоятельно, без помощи и кнута руководителя выстаивать свои рабочие процессы, планировать собственное рабочее время и справляться с эмоциональными задачами.

Навык самоанализа (кстати, который также важно иметь в арсенале) поможет увидеть линии развития selfskills:

И последнее. МОТИВАЦИЯ. Да, безусловно, возрастные сотрудники имеют опыт, но сейчас работодателя интересует не только «техническая» сторона. Важно, чтобы сотрудник хотел быть на той позиции, на которую претендует, чтобы его мотивация на развитие была непрерывной и устойчивой, а любопытство искренним.

Возраст дает неоспоримые преимущества — пользуйтесь этим. Берите на себя интересные задачи, пробуйте новые способы и инструменты их решения, исследуйте и удивляйтесь. Двигайтесь со временем!

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