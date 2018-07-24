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За обман в возрастной маркировке на детских журналах штраф составит 50 тысяч рублей
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За обман в возрастной маркировке на детских журналах штраф составит 50 тысяч рублей 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Те, кто допустят несоответствующую действительности маркировку на детских печатных СМИ и в телепередачах для несовершеннолетних, будут платить штрафы. Гражданам придётся отдать от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам — от 3 до 7 тысяч рублей, а юрлицам — от 10 до 50 тысяч рублей.
Соответствующую инициативу, авторами которой выступили депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с зампредом палаты Ольгой Тимофеевой, планирует рассмотреть на пленарном заседании 24 июля Совет Федерации.
В законе сказано, что производители детских СМИ должны будут заключать гражданско-правовой договор с теми, кто собирается им предоставить, например, программу телепередач, а также перечень или каталог информационной продукции.
Важно, что в договоре нужно будет прописать обязанность поставщиков маркировать свою продукцию точно в соответствии с возрастом детей, на которых эта продукция рассчитана. То есть в случае подлога именно поставщики программ и текстов будут нести административную ответственность.
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