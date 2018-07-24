За обман в возрастной маркировке на детских журналах штраф составит 50 тысяч рублей

Те, кто допустят несоответствующую действительности маркировку на детских печатных СМИ и в телепередачах для несовершеннолетних, будут платить штрафы. Гражданам придётся отдать от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам — от 3 до 7 тысяч рублей, а юрлицам — от 10 до 50 тысяч рублей.

В законе сказано, что производители детских СМИ должны будут заключать гражданско-правовой договор с теми, кто собирается им предоставить, например, программу телепередач, а также перечень или каталог информационной продукции.

Важно, что в договоре нужно будет прописать обязанность поставщиков маркировать свою продукцию точно в соответствии с возрастом детей, на которых эта продукция рассчитана. То есть в случае подлога именно поставщики программ и текстов будут нести административную ответственность.