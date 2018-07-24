У мужчин тоже бывает послеродовая депрессия

Ученые из Университета Индианы ( США ) обнаружили, что от послеродовой депрессии страдает почти столько же мужчин, сколько и женщин.

Исследователи проанализировали результаты более 9,5 тысячи опросов родителей (отцов и матерей), посещавших клинику в период с августа 2015 по декабрь 2017 года и имевших детей в возрасте до 15 месяцев.

У 5% молодых мам была выявлена послеродовая депрессия, что несколько меньше прогнозируемых 10-12% женщин, у которых обычно она развивается в течение первого года после родов. Но у 4,4% молодых отцов оказался тот же диагноз.

До настоящего времени мужчин было не принято проверять на послеродовую депрессию. Более того, Edinburgh Postnatal Depression Scale, по которой это состояние диагностируется у женщин, отражает свойственные слабому полу чувство вины, расстройства сна и мысли о суициде. А присущие мужчинам раздражение и тревожность этот тест не показывает.

Ученые напоминают, что депрессия делает родителей менее чувствительными к потребностям ребенка, особенно, если он часто плачет, и даже приводить к применению силы в отношении малыша. Как следствие, такие дети могут замедляться в развитии. Исследование показало, что треть молодых отцов, находящихся в состоянии послеродовой депрессии, думали о причинении вреда себе или ребенку.

Основная проблема, по мнению исследователей, заключается в том, что женщины зачастую не осознают, что у них депрессия, оставаясь без лечения. А мужчины вообще неохотно обращаются за помощью — и тоже не получают никакой терапии. Что в результате отражается на качестве жизни ребенка.