Обломили кайф. Наркозависимый водитель подделал медицинскую справку

Прокуратурой Первомайского района Владивостока в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения выявлен факт использования поддельного заключения врача нарколога.

Выяснилось, что в 2017 году жителю города выдано водительское удостоверение на управление транспортным средством взамен документа после истечения срока его действия.

Вместе с тем, согласно справке ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», заключение (справка) врача нарколога о пригодности к управлению автотранспортом фактически указанному лицу не выдавалось, — сообщила старший помощник прокурора по связям со СМИ Елена Телегина . — Более того, данный гражданин состоит на диспансерном наблюдении с диагнозом наркомания.

Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).