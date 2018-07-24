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Обломили кайф. Наркозависимый водитель подделал медицинскую справку
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Обломили кайф. Наркозависимый водитель подделал медицинскую справку 

АиФ-Владивосток 39 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Прокуратурой Первомайского района Владивостока в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения выявлен факт использования поддельного заключения врача нарколога.
Выяснилось, что в 2017 году жителю города выдано водительское удостоверение на управление транспортным средством взамен документа после истечения срока его действия.
Вместе с тем, согласно справке ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», заключение (справка) врача нарколога о пригодности к управлению автотранспортом фактически указанному лицу не выдавалось, — сообщила старший помощник прокурора по связям со СМИ Елена Телегина. — Более того, данный гражданин состоит на диспансерном наблюдении с диагнозом наркомания.
Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
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