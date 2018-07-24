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Мунар, Зопп и Даниэль пробились во второй раунд турнира в Гштааде
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Мунар, Зопп и Даниэль пробились во второй раунд турнира в Гштааде 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Состоялись матчи первого раунда турнира АТР в Гштааде (Швейцария).
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Хайме Мунар (Испания) — Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q) — 6:1, 6:0  Юрген Зопп (Эстония, Q) — Янник Ханфманн (Германия, Q) — 3:6, 6:3, 7:6  Таро Даниэль (Япония) — Элиас Имер (Швеция) — 7:6, 7:5  Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Гильермо Гарсия Лопес (Испания, 7) — 7:6, 6:2  Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) — Гвидо Андреоцци (Аргентина) — 6:3, 7:6 (7:3)
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