7 легендарных мест из любимых фильмов, которые хочется посетить

Маршрут для путешествия можно построить, исходя из ваших предпочтений. У гурманов они будут пролегать через рестораны, ценители живописи обойдут все галереи, а кинолюбители стремятся посетить места, которые засветились в их любимых фильмах.7 легендарных мест из любимых фильмов, которые хочется посетитьЛондон Лондонский Мост Миллениум был построен на Темзе в 2000 году,

символизируя наступление нового тысячелетия. Именно этот мост обрушивают в реку

Пожиратели смерти в начале фильма «Гарри Поттер и принц Полукровка», во время

своего разрушительного рейда по Лондону. Поклонники саги о «мальчике, который

выжил» стремятся посетить Миллениум, как одно из мест имеющих отношение к волшебной стороне города.

Сумая

Родовое гнездо рода Таргариенов, Драконий Камень, из сериала

«Игра престолов» в реальности находится в на севере Испании , в стране Басков.

Съемки проходили на пляже Ицурун в городке Сумая. Эти места интересны не только

вымышленными персонажами Джорджа Мартинами, но и своей многолетней историей,

которую с удовольствием перескажут во всех подробностях местные гиды.

Торонто

Киновселенная «Людей X » начинается со сцены, где юный Эрик Леншерр впервые

демонстрирует свои суперспособности к магнетизму во время расставания с матерью

в концлагере. Роль концлагеря в фильме досталась вино-водочному заводу Gooderham

& Worts Distillery в Канаде . Это место стоит посетить всем фанатам Marvel, чтобы своими глазами

увидеть место, где началась история величайшего злодея комиксов Магнето.

Папк Тонгариро

Когда речь заходит о местах из кинотрилогии «Властелин

колец», на ум сразу же приходит деревня Хоббитон в Новой Зеландии , построенная

на частной ферме для съемок. Однако, в Новой Зеландии есть еще множество мест,

связанных с фильмами. Так, например, для воссоздания на экране владений

Саурона, Мордора, съемочная группа отправилась в Национальный парк Тонгариро,

чья местность и без компьютерной анимации напоминает земли Мордора.

Гёрлиц

Для съемок фильма Уэса Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“ на роль самого отеля взяли универмаг Görlitzer Warenhaus, расположенный в саксонском городе Гёрлиц. Внутреннее оформление отеля, сделанное в стиле

модерн, пришлось менять два раза за весь съемочный процесс, чтобы он отвечал

стандартам 60-х и 30-х годов прошлого столетия.

Атланта

Еще один отель, который засветился на больших экранах —

отель Марриот в американском штате Атланта. Его выбрали, чтобы отснять

некоторые сцены из жизни Капитолия для фильма „Голодные игры: и вспыхнет

пламя“. Марриот приглянулся создателям фильма из-за своего атриума со стеклянными лифтами и стенами. Также номера отеля послужили номерами для трибутов, участников Голодных игр.

Каменный мост Гэпстоу находится в Центральном парке

Нью-Йорка и за свою долгую жизнь успел сделать головокружительную карьеру в кино. Он снялся в фильме „Один дома 2: потерянный в Нью-Йорке“, когда Кевин Маккаллистер знакомится в парке с женщиной, кормящей голубей. Также мост засветился в любимом фильме всех фэшн-журналистов и блогеров — „Дьявол носит Prada “.

Читайте также: 7 известных мест из романтических фильмов, которые стоит посетить 6 озер, на берегу которых вам захочется остаться жить