7 легендарных мест из любимых фильмов, которые хочется посетить 

Маршрут для путешествия можно построить, исходя из ваших предпочтений. У гурманов они будут пролегать через рестораны, ценители живописи обойдут все галереи, а кинолюбители стремятся посетить места, которые засветились в их любимых фильмах.7 легендарных мест из любимых фильмов, которые хочется посетитьЛондон Лондонский Мост Миллениум был построен на Темзе в 2000 году,
символизируя наступление нового тысячелетия. Именно этот мост обрушивают в реку
Пожиратели смерти в начале фильма «Гарри Поттер и принц Полукровка», во время
своего разрушительного рейда по Лондону. Поклонники саги о «мальчике, который
выжил» стремятся посетить Миллениум, как одно из мест имеющих отношение к волшебной стороне города.
Сумая
Родовое гнездо рода Таргариенов, Драконий Камень, из сериала
«Игра престолов» в реальности находится в на севере Испании, в стране Басков.
Съемки проходили на пляже Ицурун в городке Сумая. Эти места интересны не только
вымышленными персонажами Джорджа Мартинами, но и своей многолетней историей,
которую с удовольствием перескажут во всех подробностях местные гиды.
Торонто
Киновселенная «Людей X » начинается со сцены, где юный Эрик Леншерр впервые
демонстрирует свои суперспособности к магнетизму во время расставания с матерью
в концлагере. Роль концлагеря в фильме досталась вино-водочному заводу Gooderham
& Worts Distillery в Канаде. Это место стоит посетить всем фанатам Marvel, чтобы своими глазами
увидеть место, где началась история величайшего злодея комиксов Магнето.
Папк Тонгариро
Когда речь заходит о местах из кинотрилогии «Властелин
колец», на ум сразу же приходит деревня Хоббитон в Новой Зеландии, построенная
на частной ферме для съемок. Однако, в Новой Зеландии есть еще множество мест,
связанных с фильмами. Так, например, для воссоздания на экране владений
Саурона, Мордора, съемочная группа отправилась в Национальный парк Тонгариро,
чья местность и без компьютерной анимации напоминает земли Мордора.
Гёрлиц
Для съемок фильма Уэса Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“ на роль самого отеля взяли универмаг Görlitzer Warenhaus, расположенный в саксонском городе Гёрлиц. Внутреннее оформление отеля, сделанное в стиле
модерн, пришлось менять два раза за весь съемочный процесс, чтобы он отвечал
стандартам 60-х и 30-х годов прошлого столетия.
Атланта
Еще один отель, который засветился на больших экранах —
отель Марриот в американском штате Атланта. Его выбрали, чтобы отснять
некоторые сцены из жизни Капитолия для фильма „Голодные игры: и вспыхнет
пламя“. Марриот приглянулся создателям фильма из-за своего атриума со стеклянными лифтами и стенами. Также номера отеля послужили номерами для трибутов, участников Голодных игр.
Каменный мост Гэпстоу находится в Центральном парке
Нью-Йорка и за свою долгую жизнь успел сделать головокружительную карьеру в кино. Он снялся в фильме „Один дома 2: потерянный в Нью-Йорке“, когда Кевин Маккаллистер знакомится в парке с женщиной, кормящей голубей. Также мост засветился в любимом фильме всех фэшн-журналистов и блогеров — „Дьявол носит Prada “.
Читайте также: 7 известных мест из романтических фильмов, которые стоит посетить 6 озер, на берегу которых вам захочется остаться жить