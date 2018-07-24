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Приговор жене экс-министра финансов Подмосковья за хищение 11 млрд рублей вступил в силу
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Приговор жене экс-министра финансов Подмосковья за хищение 11 млрд рублей вступил в силу 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник оставил в силе заочный приговор гражданке США Жанне Булах, признанной виновной в хищении из бюджета Московской области 11 млрд рублей и получившей 11 лет колонии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат Алексей Мирошниченко.
"Суд отклонил нашу апелляционную жалобу, срок наказания Булах оставлен без изменений", — сказал адвокат.
По данным СМИ, Булах является женой бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который вместе с соучастниками обвиняется в хищении из бюджета Подмосковья 14 млрд рублей.
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