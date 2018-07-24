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Самолет с Лавровым и Герасимовым, предположительно, прибыл в Берлин
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Самолет с Лавровым и Герасимовым, предположительно, прибыл в Берлин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. САМОЛЕТ С ГЛАВОЙ МИД РФ ЛАВРОВЫМ И НАЧАЛЬНИКОМ ГЕНШТАБА ВС РОССИИ ГЕРАСИМОВЫМ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, ПРИБЫЛ В БЕРЛИН — ДАННЫЕ FLIGHTRADAR
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