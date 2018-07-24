Ещё
Американский военный самолет потерпел крушение при взлете: видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский военный самолет потерпел крушение при взлете: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Судя по видеозаписи, размещенной в социальной сети Instagram, Douglas C-47 задел полосу крылом при взлете. Самолет не смог оторваться от полосы, сбился с траектории и загорелся.
Американский военно-транспортный самолет Douglas C-47 потерпел крушение во время взлета в техасском городе Бернет. Об этом сообщает издание The Drive.
Данный самолет снят с вооружения американских ВВС. Конкретное воздушное судно выполняло перелет в Висконсин для участия в авиасалоне, однако не смогло покинуть взлетную полосу.
Судя по видеозаписи, размещенной в социальной сети Instagram, Douglas C-47 задел полосу крылом при взлете. Самолет не смог оторваться от полосы, сбился с траектории и загорелся.
На борту находились 13 человек, к счастью, все они остались живы. Тем не менее, семеро получили серьезные травмы, а один сильные ожоги тела.
ТК «Звезда»: последние новости
Смертоносная «начинка»: в чем главный секрет новейшего ракетного комплекса «Сармат» В конгресс США внесли законопроект о расширении диалога с Россией Отражение нападения террористов и ликвидация условного пожара на складе хранения материальных средств отработаны в ходе специального учения в ВВО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну439
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы17
Дело о госизмене начинает разрастаться136
Названа «единственная» договоренность США и РФ
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль161
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение