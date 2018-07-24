Американский военный самолет потерпел крушение при взлете: видео

Судя по видеозаписи, размещенной в социальной сети Instagram, Douglas C-47 задел полосу крылом при взлете. Самолет не смог оторваться от полосы, сбился с траектории и загорелся.

Американский военно-транспортный самолет Douglas C-47 потерпел крушение во время взлета в техасском городе Бернет. Об этом сообщает издание The Drive.

Данный самолет снят с вооружения американских ВВС. Конкретное воздушное судно выполняло перелет в Висконсин для участия в авиасалоне, однако не смогло покинуть взлетную полосу.

Судя по видеозаписи, размещенной в социальной сети Instagram, Douglas C-47 задел полосу крылом при взлете. Самолет не смог оторваться от полосы, сбился с траектории и загорелся.

На борту находились 13 человек, к счастью, все они остались живы. Тем не менее, семеро получили серьезные травмы, а один сильные ожоги тела.