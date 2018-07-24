День 24 июля в истории

День кадастрового инженера.

Этот праздник отмечается в нашей стране с 2008 года. Дата была выбрана не случайно: в этот день в 2007 году был подписан Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости». Инициатором праздника стала саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство «Кадастровые инженеры».

Кадастровый инженер — это специалист, который выполняет работы по технической инвентаризации и подготовке технического плана объекта недвижимости, а также по межеванию, определению координат границ участка и составлению межевого плана.

В настоящее время государственном реестре кадастровых инженеров содержатся сведения о свыше 30 тысячах аттестованных специалистах.

25 лет назад (1993) было опубликовано сообщение Центрального Банка России о прекращении хождения купюр советского образца и их обмене в установленный срок.

В нём говорилось, что Центральный банк РФ «в целях устранения множественной модификации денежных билетов одного достоинства в обращении» прекращает с нуля часов (по местному времени) 26 июля 1993 года обращение на всей территории России «государственных казначейских билетов СССР, билетов Государственного банка СССР и банкнот Банка России образца 1961-1992 годов». В наличном обороте оставались лишь банкноты образца 1993 года и металлические монеты СССР и Банка России образца 1961 и последующих годов.

Российским гражданам давалось две недели, с 26 июля по 7 августа, чтобы обменять деньги в Сбербанке . Однако, если сумма «старых денег» составляла более 35 тысяч рублей (в то время — примерно 35 долларов), то излишки банк зачислял на депозит сроком на полгода с начислением процентов. Позднее эта сумма увеличилась до 100 тысяч рублей.

28 лет назад (1990) Совет министров СССР отменил все ограничения на продажу алкоголя.

Они были введены в мае 1985 года постановлением ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и постановлением Совмина СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».

В стране началась крупномасштабная антиалкогольная кампания, лозунгом которой стали слова «Трезвость — норма жизни». В СССР резко выросли цены на алкогольную продукцию, водка стала продаваться по специальным талонам. Купить алкоголь можно было только с 14 часов.

Повсеместно стало сокращать количество магазинов, торгующих алкоголем, вырос уровень спекуляции и воровства. В РСФСР, Украинской, Молдавской и других союзных республиках начали вырубать виноградники.

Массовое недовольство кампанией и начавшийся в конце 1980-х годов в СССР экономический кризис вынудили советское руководство свернуть борьбу с производством и потреблением алкоголя.

62 года назад (1956) был основан город Дубна.

Это самый северный город Московской области . Он расположен в 125 километрах от Москвы на берегу Волги.

Первое упоминание о Дубне датируется 1134 годом. По мнению ученых, посёлок на границе ростово-суздальских и новгородских земель основал князь Юрий Долгорукий

После Великой Отечественной войны этот небольшой подмосковный посёлок начал превращаться в наукоград. В 1947 году здесь по инициативе группы физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым было решено построить крупнейший по тем временам ускоритель заряженных частиц — синхроциклотрон. В Дубне открываются Институт ядерных проблем АН СССР и Электрофизическая лаборатория Академии наук СССР. В 1956 году на базе этих двух научных центров был создан Объединенный институт ядерных исследований. А посёлок получил статус города.

В 2001 году указом Президента РФ Дубне был присвоен статус наукограда, а в 2005 году была создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа.

135 лет назад (1883) в Москве прошла первая велогонка.

Она состоялась на ипподроме Московского общества охотников конского бега на Ходынском поле. Соревнования, проходившие по двум дистанциям в 1,5 и 7,5 верст (1 верста=1,07 километров), собрали около 25 тысяч зрителей. В гонках приняли участие русские, американские, австрийские и английские спортсмены.

167 лет назад (1851) в Великобритании был отменён налог на окна.

Он был введён в 1696 году королем Вильгельмом III и взимался с хозяина дома, у которого было больше 6 окон. Это привело к тому, что в Англии стали строить дома с очень небольшим количеством окон или вовсе без них. Впоследствии налог несколько раз менялся, и к 1775 году за каждый дом в Англии необходимо было платить три шиллинга, в Шотландии — один шиллинг.

Налог на окна действовал более 150 лет.