Адвокат объяснил содержание россиянки Бутиной в одиночной камере в США 

Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что она содержится в следственном изоляторе в одиночной камере, сообщает РИА Новости.
По словам Дрисколла, американские адвокаты Бутиной почти каждый день навещают ее.
Условия минимальные, как это здесь обычно бывает. Она находится в заключении под защитой, и потому ее содержат в ее собственной камере, не с другими заключенными, — сказал он.
Адвокат отметил, что через какое-то время россиянке разрешат делать звонки. По его словам, на судебном слушании, запланированном на 25 июля, стороны должны будут договориться о графике дальнейших действий.
В США рассказали о встречах Бутиной с американскими чиновниками в качестве переводчицы.