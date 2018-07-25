Адвокат объяснил содержание россиянки Бутиной в одиночной камере в США

По словам Дрисколла, американские адвокаты Бутиной почти каждый день навещают ее.

Условия минимальные, как это здесь обычно бывает. Она находится в заключении под защитой, и потому ее содержат в ее собственной камере, не с другими заключенными, — сказал он.

Адвокат отметил, что через какое-то время россиянке разрешат делать звонки. По его словам, на судебном слушании, запланированном на 25 июля, стороны должны будут договориться о графике дальнейших действий.