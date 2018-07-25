Ещё
Адвокат объяснил содержание россиянки Бутиной в одиночной камере в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат объяснил содержание россиянки Бутиной в одиночной камере в США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что она содержится в следственном изоляторе в одиночной камере, сообщает РИА Новости.
По словам Дрисколла, американские адвокаты Бутиной почти каждый день навещают ее.
Условия минимальные, как это здесь обычно бывает. Она находится в заключении под защитой, и потому ее содержат в ее собственной камере, не с другими заключенными, — сказал он.
Адвокат отметил, что через какое-то время россиянке разрешат делать звонки. По его словам, на судебном слушании, запланированном на 25 июля, стороны должны будут договориться о графике дальнейших действий.
В США рассказали о встречах Бутиной с американскими чиновниками в качестве переводчицы.
Газета.Ru: последние новости
Барселона оформила трансфер форварда Бордо Малкома Собянин выступил на открытии Московского урбанистического форума Президент РПЛ выступил за продажу пива на стадионах
Комментарии  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль605
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США15
Раскрыта правда о «Посейдоне»46
В смерти актера Исакова обвинили врачей2
США наказали Турцию за закупки оружия у России16
Видео
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение