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Креветки с манго
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Креветки с манго 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Нобычная, не очень сложная в риготовление закуска для длузей, которые неожиданно пришли на выходные — не просто креветки, а креветки с манго! А какая подача! Специально от Виктора Титова — шеф-повара ресторана «Фаренгейт».
Вам понадобится:
Гуакамоле, арахис, соус острое манго
Гуакамоле:
Спелый авокадо-1шт  Красный лук -20гр (1ст.ложка)
Мягкие помидоры -40гр
Кинза -2веточки
Йогурт -1ч.ложка
Оливковое масло -1ч. ложка
Перец
Соус острый манго:
Манго тайский -0,5шт  Пюре перцев Ахи Амарилла -2ст ложки
Сгущенка «Рогачев» -2ст.ложки
Креветки тигровые 16/20 -5шт  Арахис очищенный -5шт  Приготовление — сборка:
Начнем с соуса гуакамоле. Почистить авокадо и удалить косточку, порубить ножом, добавить мелко рубленый красный лук, томаты кубиком, кинзу, щепотку зиры, 3 капли лайма, соль и перец по вкусу. Этого хватит на 6 порций креветок. Далее готовим острый соус манго. Манго почистить и удалить косточку, поместить в блендер с пюре перцев и сгущёнкой, все пробить. Обжарить на оливковом масле креветки на разогретой сковороде с двух сторон. Подсолить. В центр креветки чайную ложку гуакамоле, посыпать колотым арахисом, декорировать соусом из манго.
Фото: архив ресторана
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