Креветки с манго

Нобычная, не очень сложная в риготовление закуска для длузей, которые неожиданно пришли на выходные — не просто креветки, а креветки с манго! А какая подача! Специально от Виктора Титова — шеф-повара ресторана «Фаренгейт».

Вам понадобится:

Гуакамоле, арахис, соус острое манго

Гуакамоле:

Спелый авокадо-1шт Красный лук -20гр (1ст.ложка)

Мягкие помидоры -40гр

Кинза -2веточки

Йогурт -1ч.ложка

Оливковое масло -1ч. ложка

Перец

Соус острый манго:

Манго тайский -0,5шт Пюре перцев Ахи Амарилла -2ст ложки

Сгущенка «Рогачев» -2ст.ложки

Креветки тигровые 16/20 -5шт Арахис очищенный -5шт Приготовление — сборка:

Начнем с соуса гуакамоле. Почистить авокадо и удалить косточку, порубить ножом, добавить мелко рубленый красный лук, томаты кубиком, кинзу, щепотку зиры, 3 капли лайма, соль и перец по вкусу. Этого хватит на 6 порций креветок. Далее готовим острый соус манго. Манго почистить и удалить косточку, поместить в блендер с пюре перцев и сгущёнкой, все пробить. Обжарить на оливковом масле креветки на разогретой сковороде с двух сторон. Подсолить. В центр креветки чайную ложку гуакамоле, посыпать колотым арахисом, декорировать соусом из манго.

Фото: архив ресторана