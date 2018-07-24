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22 здания, которые легко могли бы сойти за штаб-квартиры суперзлодеев
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22 здания, которые легко могли бы сойти за штаб-квартиры суперзлодеев 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Если бы суперзлодеи существовали в реальной жизни, где бы они свили себе гнездо? Присмотритесь к этим зловещего вида зданиям, подозрительно похожим на штаб-квартиры киношных суперзлодеев. Некоторые из этих строений выглядят как укрытия негодяев из фильмов о Джеймсе Бонде. На самом деле это исключительно оригинальные дизайнерские творения ведущих архитекторов из разных стран.
Источник: Bored Panda
Бывшее здание Исследовательского института экспериментальной медицины в Берлине.
Здание муниципалитета Филадельфии.
Торговый центр Polygone Riviera во Франции.
Музей транспорта Риверсайд в Глазго.
Администрация вокзала, встроенная в бывшее атомное бомбоубежище в Стокгольме.
Бузлуджа, Болгария.
Дом Сен-Сир в Брюсселе.
Форт «Император Александр I» («Чумный») в Кронштадте.
Небоскреб Маханакхон в Бангкоке.
Национальная библиотека Беларуси в Минске.
Собор Клермон-Ферран во Франции.
Небоскреб Maze Tower в Дубае.
Католическая церковь в Паксе, Венгрия.
Башня Dc Tower I в Вене.
Капсульная башня Накагин в Токио.
Дворец бракосочетаний в Ашхабаде.
Парк Ferrari World в Дубае.
Штаб-квартира департамента здравоохранения Страны Басков в Бильбао.
Церковь Темппелиаукио в Финляндии.
Нефтеперерабатывающая станция OMV Borealis на германо-австрийской границе.
Тихоокеанский центр дизайна в Лос-Анджелесе.
Небоскреб Тайбэй 101 с обсерваторией, Тайвань.
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