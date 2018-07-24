22 здания, которые легко могли бы сойти за штаб-квартиры суперзлодеев

Если бы суперзлодеи существовали в реальной жизни, где бы они свили себе гнездо? Присмотритесь к этим зловещего вида зданиям, подозрительно похожим на штаб-квартиры киношных суперзлодеев. Некоторые из этих строений выглядят как укрытия негодяев из фильмов о Джеймсе Бонде. На самом деле это исключительно оригинальные дизайнерские творения ведущих архитекторов из разных стран.

Источник: Bored Panda

Бывшее здание Исследовательского института экспериментальной медицины в Берлине.

Здание муниципалитета Филадельфии.

Торговый центр Polygone Riviera во Франции

Музей транспорта Риверсайд в Глазго

Администрация вокзала, встроенная в бывшее атомное бомбоубежище в Стокгольме

Форт «Император Александр I» («Чумный») в Кронштадте

Небоскреб Маханакхон в Бангкоке

Небоскреб Maze Tower в Дубае

Башня Dc Tower I в Вене

Капсульная башня Накагин в Токио.

Дворец бракосочетаний в Ашхабаде

Парк Ferrari World в Дубае.

Штаб-квартира департамента здравоохранения Страны Басков в Бильбао

Церковь Темппелиаукио в Финляндии

Нефтеперерабатывающая станция OMV Borealis на германо-австрийской границе.

Тихоокеанский центр дизайна в Лос-Анджелесе

Небоскреб Тайбэй 101 с обсерваторией, Тайвань.