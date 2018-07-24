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Лунный посевной календарь на 24 июля 2018 года
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Лунный посевной календарь на 24 июля 2018 года 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
12 лунный день, растущая Луна в Стрельце.
Знак Стрельца
Можно продолжать начатые накануне посевы и посадки. Будет успешным укоренение черенков, отводков, земляничных усов (землянику можно размножать и другими способами).
Хорошее время для обработки земли: рыхлите почву после каждого полива в междурядьях и приствольных кругах, в горшках комнатных и контейнерных растений. Если нет времени или желания регулярно выполнять эту работу — замульчируйте землю (подходящих материалов много; а где возможно — засейте сидеральными культурами). Подходящий период для вспашки и перекопки: споры о правильности того или иного метода земледелия не прекращаются, поэтому при выборе способа обработки земли придется руководствоваться здравым смыслом и существующими условиями: тип почвы вашего участка, климатические и погодные условия, способ выращивания и так далее. Если же вам предстоит разработка целины, стоит ознакомиться с опытом наших дачников, успешно справившихся с освоением запущенных участков.
Если по каким-либо причинам не успели подготовить хранилища к приему урожая, откладывать дальше некуда: проверяйте работу вентиляции, проветривайте, при необходимости обрабатывайте от плесени (уксус, антисептик). Если в хранилище слишком сыро, не спешите бить тревогу: в подвале и должно быть влажно, а определить границу между нормальным и избыточным уровнем поможет эта статья.
Защищайте урожай от птиц (традиционное пугало и множество идей от дачников наверняка помогут спасти ягоды и фрукты).
Не рекомендована обрезка. По возможности откажитесь от полива.
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