Лунный посевной календарь на 24 июля 2018 года

12 лунный день, растущая Луна в Стрельце.

Знак Стрельца

Можно продолжать начатые накануне посевы и посадки. Будет успешным укоренение черенков, отводков, земляничных усов (землянику можно размножать и другими способами).

Хорошее время для обработки земли: рыхлите почву после каждого полива в междурядьях и приствольных кругах, в горшках комнатных и контейнерных растений. Если нет времени или желания регулярно выполнять эту работу — замульчируйте землю (подходящих материалов много; а где возможно — засейте сидеральными культурами). Подходящий период для вспашки и перекопки: споры о правильности того или иного метода земледелия не прекращаются, поэтому при выборе способа обработки земли придется руководствоваться здравым смыслом и существующими условиями: тип почвы вашего участка, климатические и погодные условия, способ выращивания и так далее. Если же вам предстоит разработка целины, стоит ознакомиться с опытом наших дачников, успешно справившихся с освоением запущенных участков.

Если по каким-либо причинам не успели подготовить хранилища к приему урожая, откладывать дальше некуда: проверяйте работу вентиляции, проветривайте, при необходимости обрабатывайте от плесени (уксус, антисептик). Если в хранилище слишком сыро, не спешите бить тревогу: в подвале и должно быть влажно, а определить границу между нормальным и избыточным уровнем поможет эта статья.

Защищайте урожай от птиц (традиционное пугало и множество идей от дачников наверняка помогут спасти ягоды и фрукты).

Не рекомендована обрезка. По возможности откажитесь от полива.

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