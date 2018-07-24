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«Барселона» отмечает юбилей выступлений Месси за клуб под 10-м номером
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«Барселона» отмечает юбилей выступлений Месси за клуб под 10-м номером 

SPORT24.ru 1 час назад
10 лет прошло с того момента, когда Лионель Месси впервые надел футболку «Барселоны» с 10-м номером. По этому поводу пресс-служба «Барселоны» опубликовала в сети «твиттер» ряд постов.
Аргентинец впервые сыграл за «Барселону» под 10-м номером 24 июля 2008. Это был матч против шотландского «Хиберниана», в котором Месси сумел отметиться забитым мячом. Напомним, Роналдиньо, выступавший за «Барсу» под «десяткой» до Месси, летом 2008 года перешел в «Милан», и вакантный номер достался на тот момент 21-летнему аргентинцу, до этого носившему на спине номер «19».
С тех пор «Блоха» провел за «Барсу» 527 матчей, в которых забил 510 мячей и отдал 192 результативные передачи, выиграв при этом 27 командных трофеев, 5 «Золотых бутс» и 5 «Золотых мячей».
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