«Барселона» отмечает юбилей выступлений Месси за клуб под 10-м номером

10 лет прошло с того момента, когда Лионель Месси впервые надел футболку «Барселоны» с 10-м номером. По этому поводу пресс-служба «Барселоны» опубликовала в сети «твиттер» ряд постов.

Аргентинец впервые сыграл за «Барселону» под 10-м номером 24 июля 2008. Это был матч против шотландского «Хиберниана», в котором Месси сумел отметиться забитым мячом. Напомним, Роналдиньо, выступавший за «Барсу» под «десяткой» до Месси, летом 2008 года перешел в «Милан», и вакантный номер достался на тот момент 21-летнему аргентинцу, до этого носившему на спине номер «19».

С тех пор «Блоха» провел за «Барсу» 527 матчей, в которых забил 510 мячей и отдал 192 результативные передачи, выиграв при этом 27 командных трофеев, 5 «Золотых бутс» и 5 «Золотых мячей».