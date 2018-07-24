10 лет назад Месси впервые сыграл под номером 10

Сегодня исполнилось ровно 10 лет, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые сыграл под номером 10. Произошло это в товарищеском матче против «Хайберниана» 24 июля 2008 года. «Барса» победила 6:0, Месси стал автором одного из голов.

3 августа того же года было официально объявлено, что Месси унаследует номер 10 у Роналдинью.

Под номером 10 Месси провел 527 матчей, забил 510 голов, сделал 192 передачи, выиграл 27 командных трофеев, 5 «Золотых мячей» и 5 «Золотых бутс».

Свой первый гол в официальной игре под номером 10 Месси провел в игре с «Расингом» с пенальти.

🤩 2008 ➡️ 2018 🔟 years of #Messi10! pic.twitter.com/WLxzEw2h4v

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июля 2018 г.