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10 лет назад Месси впервые сыграл под номером 10
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10 лет назад Месси впервые сыграл под номером 10 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня исполнилось ровно 10 лет, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые сыграл под номером 10. Произошло это в товарищеском матче против «Хайберниана» 24 июля 2008 года. «Барса» победила 6:0, Месси стал автором одного из голов.
3 августа того же года было официально объявлено, что Месси унаследует номер 10 у Роналдинью.
Под номером 10 Месси провел 527 матчей, забил 510 голов, сделал 192 передачи, выиграл 27 командных трофеев, 5 «Золотых мячей» и 5 «Золотых бутс».
Свой первый гол в официальной игре под номером 10 Месси провел в игре с «Расингом» с пенальти.
🤩 2008 ➡️ 2018 🔟 years of #Messi10! pic.twitter.com/WLxzEw2h4v
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июля 2018 г.
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