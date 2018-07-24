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Сообщник наркобарона Коротышки сбежал из мексиканской тюрьмы
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Сообщник наркобарона Коротышки сбежал из мексиканской тюрьмы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 24 июл — РИА Новости. Сразу два преступника, среди которых находился бывший сообщник мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, совершили дерзкий побег из тюрьмы в мексиканском городе Кулиакан, выйдя через главные ворота.
Как отмечает портал Universal, побег произошел рано утром в воскресенье. Финансовый помощник Коротышки Хулиан Гримальди, его сокамерник и двое охранников прошли шесть фильтров безопасности внутри тюрьмы без каких-либо проблем.
Министр общественной безопасности штата Синалоа Фермин Эрнандес пояснил, что, скорее всего, сотрудники охраны находились в сговоре с преступниками, потому что они и вывели осужденных за пределы тюрьмы, одев их в полицейскую форму. Внешне это выглядело как выход четырех охранников из пенитенциарного учреждения. После выхода за пределы тюрьмы беглецов уже ждали машины.
Сейчас два причастных к побегу охранника исчезли, ведутся их поиски.
Гримальди, помимо работы в качестве казначея Коротышки, также был причастен к громкому нападению на военный конвой в Кулиакане в сентябре 2016 года, когда были убиты пятеро и ранены 10 военнослужащих.
Сам Коротышка, совершивший два знаменитых побега из мексиканских тюрем, сейчас находится в США, куда он был экстрадирован в январе 2017 года. Суд над ним должен был начаться в сентябре, однако затем был перенесен на два месяца. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.
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